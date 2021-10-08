Перерождение легенды: в Швейцарии дебютировал обновлённый Ferrari Testarossa

Швейцарское ателье Officine Fioravanti представило рестомод на базе Ferrari Testarossa — одного из самых ярких суперкаров 80-х годов прошлого века. Автомобиль полностью сохранил оригинальный дизайн и технические особенности, но все ключевые компоненты были модернизированы с учётом технологий XXI века.

Мода на возрождение легенд 80-х набирает обороты: из свежих примеров приведём реинкарнации Lancia 037 от Kimera Automobili и Renault 5 Turbo от Legende Automobiles, а фирма Lamborghini недавно представила новое прочтение культовой модели Countach. Ferrari Testarossa, безусловно, тоже заслуживает второй жизни и она её получила стараниями молодой швейцарской фирмы Officine Fioravanti из приграничной с Италией коммуны Кольдрерио.

Работа над Ferrari Testarossa проведена в жанре интеллигентного рестомодинга, суть которого состоит в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора и доведении его стиля до совершенства с применением современных комплектующих. В теории такой апгрейд могла бы провести сама компания Ferrari, но она пока таким творчеством не занимается, а вот Aston Martin и Jaguar Land Rover уже предлагают апгрейды для своих классически машин и даже занимаются их перевыпуском — это отдельный, весьма прибыльный бизнес.



Швейцарцы взяли в работу Тестароссу с ранним вариантом дизайна, у которой всего одно левое высоко закреплённое зеркало заднего вида, но в каком именно году была выпущена исходная машина, они не говорят.



Вообще Ferrari Testarossa дебютировала в 1984 году и пришла на смену купе Berlinetta Boxer, сохранив от него принципиальную компоновку и 12-цилиндровый бензиновый оппозитный «атмосферник» с формульной родословной. Главным техническим отличием Тестароссы от Berlinetta Boxer стала переработанная система охлаждения мотора с боковыми радиаторами, определившими характерный облик Тестароссы с широкой кормой и «тёрками для сыра» по бокам.

Под именем Testarossa эта модель была известна до 1992 года, в котором после лёгкого рестайлинга была переименована в 512 TR, а в 1994-м после ещё одного обновления стала называться F512 M и в таком виде продержалась в производстве до 1996 года включительно (совокупный тираж составил около 10 тысяч экземпляров). Но пик славы модели пришёлся именно на 80-е, когда она считалась одной самых дорогих и быстрых серийных машин.



4,9-литровый «оппозитник» в 80-х выдавал на Testarossa максимальные 390 л.с. и 490 Нм. До 100 км/ч машина разгонялась за 5,8 с, максимальная скорость — 290 км/ч. Фирма Officine Fioravanti модернизировала этот двигатель и теперь он выдаёт 516 л.с. и 599 Нм, благодаря чему максимальная скорость увеличилась до 323,5 км/ч. Коробка передач — по-прежнему 5-ступенчатая «механика».



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В списке доработок есть также титановая система выхлопа, ABS и антипробкусовочная система, регулируемые амортизаторы Öhlins с функцией подъёма передней части кузова на 70 мм (для проезда через лежачих полицейских), регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, мощные тормоза Brembo и усовершенствованная аэродинамика кузова с плоским днищем, которая, однако, никак не повлияла на стиль машины. Единственное косметическое улучшение, которое позволили себе разработчики в экстерьере Тестароссы, — это новые колёсные диски, 17-дюймовые спереди и 18-дюймовые сзади, вместо оригинальных 16-дюймовых, при этом олдскульный дизайн колёс сохранился. А вот гоночные шины Michelin – современные.



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Интерьер полностью сохранил оригинальный угловатый дизайн, но получил новую кожаную обивку, а грубоватые пластиковые панели из 80-х заменены более аккуратными деталями из алюминия. Под крышкой в верхней части центральной консоли установлена современная мультимедийная система, но с ретро-дизайном головного устройства. Старая телефонная трубка получила новую начинку с Bluetooth-модулем. На центральный тоннель добавлен пульт с регулировками ездовой электроники.



Любопытно, что после модернизации Testarossa похудела на 130 кг, что, надо полагать, благоприятно сказалось на её динамических качествах. Оригинальный спорткар весил чуть больше 1,5 т, а сейчас, стало быть, — менее 1,4 т.

Officine Fioravanti пока не сообщила стоимость проекта и предполагаемый тираж. Конкретная цена, очевидно, будет зависеть от цены исходной машиной. Найти сейчас Тестароссу в приличном состоянии на вторичном рынке непросто, хорошие экземпляры на аукционах стоят под 200 тысяч долларов. Думаем, задумываться о покупке рестомода следует, имея не меньше миллиона долларов в кармане.

