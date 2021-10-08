Новинки ×
  • Перерождение легенды: в Швейцарии дебютировал обновлённый Ferrari Testarossa

Перерождение легенды: в Швейцарии дебютировал обновлённый Ferrari Testarossa

08.10.2021 49 0 0

Швейцарское ателье Officine Fioravanti представило рестомод на базе Ferrari Testarossa — одного из самых ярких суперкаров 80-х годов прошлого века. Автомобиль полностью сохранил оригинальный дизайн и технические особенности, но все ключевые компоненты были модернизированы с учётом технологий XXI века.

 

Мода на возрождение легенд 80-х набирает обороты: из свежих примеров приведём реинкарнации Lancia 037 от Kimera Automobili и Renault 5 Turbo от Legende Automobiles, а фирма Lamborghini недавно представила новое прочтение культовой модели Countach. Ferrari Testarossa, безусловно, тоже заслуживает второй жизни и она её получила стараниями молодой швейцарской фирмы Officine Fioravanti из приграничной с Италией коммуны Кольдрерио.

Работа над Ferrari Testarossa проведена в жанре интеллигентного рестомодинга, суть которого состоит в бережном отношении к историческому контексту автомобиля-донора и доведении его стиля до совершенства с применением современных комплектующих. В теории такой апгрейд могла бы провести сама компания Ferrari, но она пока таким творчеством не занимается, а вот Aston Martin и Jaguar Land Rover уже предлагают апгрейды для своих классически машин и даже занимаются их перевыпуском — это отдельный, весьма прибыльный бизнес.

Швейцарцы взяли в работу Тестароссу с ранним вариантом дизайна, у которой всего одно левое высоко закреплённое зеркало заднего вида, но в каком именно году была выпущена исходная машина, они не говорят.

Вообще Ferrari Testarossa дебютировала в 1984 году и пришла на смену купе Berlinetta Boxer, сохранив от него принципиальную компоновку и 12-цилиндровый бензиновый оппозитный «атмосферник» с формульной родословной. Главным техническим отличием Тестароссы от Berlinetta Boxer стала переработанная система охлаждения мотора с боковыми радиаторами, определившими характерный облик Тестароссы с широкой кормой и «тёрками для сыра» по бокам.

Под именем Testarossa эта модель была известна до 1992 года, в котором после лёгкого рестайлинга была переименована в 512 TR, а в 1994-м после ещё одного обновления стала называться F512 M и в таком виде продержалась в производстве до 1996 года включительно (совокупный тираж составил около 10 тысяч экземпляров). Но пик славы модели пришёлся именно на 80-е, когда она считалась одной самых дорогих и быстрых серийных машин.

4,9-литровый «оппозитник» в 80-х выдавал на Testarossa максимальные 390 л.с. и 490 Нм. До 100 км/ч машина разгонялась за 5,8 с, максимальная скорость — 290 км/ч. Фирма Officine Fioravanti модернизировала этот двигатель и теперь он выдаёт 516 л.с. и 599 Нм, благодаря чему максимальная скорость увеличилась до 323,5 км/ч. Коробка передач — по-прежнему 5-ступенчатая «механика».

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В списке доработок есть также титановая система выхлопа, ABS и антипробкусовочная система, регулируемые амортизаторы Öhlins с функцией подъёма передней части кузова на 70 мм (для проезда через лежачих полицейских), регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости, мощные тормоза Brembo и усовершенствованная аэродинамика кузова с плоским днищем, которая, однако, никак не повлияла на стиль машины. Единственное косметическое улучшение, которое позволили себе разработчики в экстерьере Тестароссы, — это новые колёсные диски, 17-дюймовые спереди и 18-дюймовые сзади, вместо оригинальных 16-дюймовых, при этом олдскульный дизайн колёс сохранился. А вот гоночные шины Michelin – современные.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Интерьер полностью сохранил оригинальный угловатый дизайн, но получил новую кожаную обивку, а грубоватые пластиковые панели из 80-х заменены более аккуратными деталями из алюминия. Под крышкой в верхней части центральной консоли установлена современная мультимедийная система, но с ретро-дизайном головного устройства. Старая телефонная трубка получила новую начинку с Bluetooth-модулем. На центральный тоннель добавлен пульт с регулировками ездовой электроники.

Любопытно, что после модернизации Testarossa похудела на 130 кг, что, надо полагать, благоприятно сказалось на её динамических качествах. Оригинальный спорткар весил чуть больше 1,5 т, а сейчас, стало быть, — менее 1,4 т.

Officine Fioravanti пока не сообщила стоимость проекта и предполагаемый тираж. Конкретная цена, очевидно, будет зависеть от цены исходной машиной. Найти сейчас Тестароссу в приличном состоянии на вторичном рынке непросто, хорошие экземпляры на аукционах стоят под 200 тысяч долларов. Думаем, задумываться о покупке рестомода следует, имея не меньше миллиона долларов в кармане.

спортивные авто тюнинг суперкары классика новинки Ferrari

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Сапун: что это такое, как он работает и нужно ли его обслуживать? В автомобилях есть немало крошечных деталек-работяг, функционирование которых совершенно незаметно для водителя, но важность их значительна, а выход из строя порой приводит к серьезным пробл... 533 0 1 07.10.2021
Статьи / Авто с пробегом Citroen Berlingo I с пробегом: кузов не может быть целым, а электрика не так уж и проста Новый Ларгус даже в «голой» базовой комплектации к осени 2021 года подорожал уже до без малого 800 тысяч рублей. Подержанный Citroen Berlingo или Peugeot Partner можно с лёгкостью найти за 3... 1163 0 1 06.10.2021
Статьи / Авто недели С атмосферником и автоматом, но не Camry: стоит ли покупать Ford Mondeo V за 1,5 миллиона Пока большинство покупателей гонится за кроссоверами, кто-то по привычке ищет седан. А с седанами история обычно даже проще: он должен быть помоложе и побольше. И, разумеется, не слишком дор... 7690 3 1 06.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 59559 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 34730 10 18 13.05.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 28976 8 4 25.06.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings