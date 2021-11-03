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  • Ford начал продавать электродвигатели от Mustang Mach-E и установил их на старый пикап

Ford начал продавать электродвигатели от Mustang Mach-E и установил их на старый пикап

03.11.2021 97 0 0

Ford F-100 Eluminator — заводской электромод, который демонстрирует новое направление деятельности подразделения запчастей и аксессуаров Ford Performance Parts: продажу компонентов электрических силовых установок. Электродвигатели — это только начало, за ними последуют блоки силовой электроники, батареи и зарядные устройства.

 

Американские автоконцерны традиционно предлагают большой ассортимент комплектующих для постройки кастомных и гоночных автомобилей, но в основном это довольно олдскульное «железо», вроде представленного недавно 10,34-литрового атмосферного V8 от GM. А будущее, конечно, за электромобилями, и спрос на вторичном рынке на комплектующие для них растёт. Сейчас создатели электромодов (конверсий бензиновых и дизельных машин в электрические) покупают двигатели, инверторы и батареи у мелких фирм или режут на запчасти серийные «электрички», но теперь на рынок выходит Ford, который ввиду больших объёмов производства сможет обеспечить очень комфортные для покупателей цены. То есть электромоды станут дешевле и делать их из стандартизированных комплектующих будет проще.

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К тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе компания Ford подготовила демо-кар F-100 Eluminator — электрическую конверсию пикапа F-Series 1978 года выпуска, сделанную с помощью специалистов ателье MLe Racecars на кастомном шасси, к которому «прикручена» силовая установка от кроссовера Mustang Mach-E GT в самом мощном исполнении Performance Edition. Такой кроссовера снабжён двумя электромоторами с совокупной отдачей в 487 л.с. и 860 Нм и батареей ёмкостью 98,7 кВт·ч, до 60 миль/ч (96,56 км/ч) он разгоняется всего за 3,5 с. Для старенького пикапа подобная динамика кажется запредельной, на дороге он сможет дать жару иным бензиновым спорткарам.

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Электрические компоненты инсталлированы очень аккуратно: под капотом Ford F-100 Eluminator есть смотровое окно на силовую установку и даже дополнительный багажник, как у многих современных электромобилей, в том числе у Mustang Mach-E GT.

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Салон нарочито сделан с использованием максимально возможного числа компонентов серийного Mustang Mach-E и по меркам рестомодов выглядит не очень изящно (особенно топорно в старой кабине смотрится большой вертикальный планшет мультимедийной системы), зато он наглядно показывает вектор развития — мол, в будущем вы буквально сможете запихнуть электромобиль Ford в «шкуру» вашего олдтаймера и въехать на нём в светлое углерод-нейтральное будущее.

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Впрочем, пока Ford Performance Parts предлагает только один электромотор M-9000-MACH-E от двухмоторного Mustang Mach-E GT Performance Edition с максимальной отдачей в 285 л.с. и 430 Нм, а другие комплектующие выйдут на рынок позже. Мотор из «коробки» (изделие называется Eluminator electric crate motor) стоит всего 3900 долларов в рознице и предназначен для поперечной установки, хотя, конечно, в теории можно извернуться и установить его продольно, подсоединив к стоковой трансмиссии бензинового или дизельного автомобиля — таких конверсий на рынке тоже немало.

Со временем, когда в каталоге Ford Performance Parts появятся инверторы, редукторы, модульные батареи, зарядки, переходники, контроллеры и прочие электромобильные компоненты, производство элекромодов будет фактически поставлено на поток, серьёзной квалификации для их разработки и сборки не потребуется. GM и Mopar (подразделение Stellantis), разумеется, тоже в ближайшем будущем завалят рынок своими запчастями для «электричек», так что покупателям будет из чего выбрать.

пикап тюнинг новинки авто и технологии Ford Ford F-Series Ford Mustang Mach-E

 

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