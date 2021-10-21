Отдохнуть от электричества: GM представила 10,34-литровый атмосферный V8

К 2035 году американская корпорация General Motors планирует полностью переключиться на электромобили, но пока ещё есть время покуражиться с бензиновыми моторами. Спортивное подразделение Chevrolet Performance подготовило к выставке SEMA, которая пойдёт в начале ноября в Лас-Вегасе, двигатель V8 с индексом ZZ632/1000, который будет предлагать всем желающих для постройки хот-родов, дрэгстеров, рестомодов и прочей автоэкзотики. Отдача «из коробки» — 1018 л.с. и 1188 Нм.

Два года назад подразделение запчастей и аксессуаров Mopar компании Fiat Chrysler Automobiles (ныне Stellantis) представило на тюнинг-шоу SEMA компрессорный 7,0-литровый двигатель Hellephant (переводится как «слон») с отдачей в 1014 л.с. и 1288 Нм. Этот мотор нашёл своё применение в некоторых монструозных проектах — например, в шестиколёсном пикапе Mammoth 6X6, причём изготовившая пикап фирма Hennessey Performance дополнительно увеличила мощностью до 1217 «лошадей». И вот теперь GM созрела до сопоставимого по отдаче двигателя и добилась её без «мясорубки» на впуске и турбонаддува.

Двигатель ZZ632/1000 изготовлен на базе более скромного нижневального агрегата ZZ572/620, цифры в обоих случаях указывают на рабочий объём в кубических футах и приблизительную мощность. В пресс-релизе указан также точный рабочий объём в привычных нам кубических сантиметрах: у мотора ZZ632/1000 он оставляет 10 348 см3 и получен путём увеличения диаметра цилиндров и хода поршней.

Блок цилиндров изготовлен и чугуна, но головки — алюминиевые и к ним прикручены изготовленные с нуля равнодлинные впускные и выпускные коллекторы (у мотора ZZ572/620 длина каналов варьируется от цилиндра к цилиндру). Поршни — кованые алюминиевые, коленвал — кованый стальной, впрыск — распределённый, степень сжатия — 12:1. Максимальная мощность — 1018 л.с. при 6600 об/мин (на внешней скоростной характеристике указана мощность в американских механических лошадиных силах, она чуть меньше, чем в международных метрических «лошадях»), максимальный крутящий момент — 1188 Нм при 5600 об/мин, отсечка срабатывает на 7000 об/мин. Расход топлива? Ах, перестаньте — целевую аудиторию он не интересует.



Специалисты Chevrolet Performance провели более 200 стендовых тестов мотора ZZ632/1000, чтобы убедиться в его надёжности. Мы не сомневаемся, что двигатель «из коробки» будет работать как часы, но мы не сомневаемся и в том, что многие покупатели этого мотора будут его форсировать тем или иным способом. При таком рабочем объёме получить 2000 л.с. и выше будет не так уж сложно, пусть и в ущерб ресурсу. Наверняка двигатель ZZ632/1000 мы скоро увидим под капотом различных тюнинговых и гоночных машин. Его стоимость пока не объявлена, но вряд ли она превысит 30 тысяч долларов. В продаже 10,34-литровый мотор появится в начале следующего года.

