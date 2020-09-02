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  • «Слонопикап» Hennessey Mammoth 6X6: свыше 1200 л.с. за полмиллиона долларов

«Слонопикап» Hennessey Mammoth 6X6: свыше 1200 л.с. за полмиллиона долларов

02.09.2020 200 0 0

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance анонсировало самый крутой и мощный пикап в своей истории — Mammoth 6X6 на базе представленного недавно Ram 1500 TRX.

 

Ram 1500 TRX — это самая мощная и одновременно самая оффроудная модификация полноразмерного пикапа FCA, вершина стокового инжиниринга. Автомобиль, напомним, снабжён 6,2-литровый компрессорным V8 HEMI (712 л.с., 881 Нм), усиленной рамой и бронебойной подвеской. Но для тюнинг-ателье TRX является всего лишь очередной отправной точкой для дальнейшего «допиливания», и ещё более экстремальные конверсии не заставили себя долго ждать.

Hennessey Performance заявила свою версию Ram 1500 TRX спустя всего через две недели после дебюта последнего. Автомобиль получил наименование Mammoth 6X6 и выполнен в уже хорошо обкатанном Hennessey трёхосном формате (достаточно вспомнить Goliath 6Х6 на базе Chevrolet Silverado Trail Boss Z71). Стоковый двигатель показался тюнерам недостаточно мощным, он будет демонтирован и заменён на родственный 7,0-литровый агрегат по кличке Hellephant (слон) из каталога Mopar, впервые показанный в 2018 году на выставке SEMA.

«Слона», разумеется, подкормили: мощность увеличена с 1014 до 1217 л.с. Величина крутящего момента пока не объявлена, но следует ожидать не менее 1400 Нм. Справится ли с такой лавиной тяги «автомат» TorqueFlite 8HP95 или придётся искать замену, пока непонятно.

Разработчики Mammoth 6X6 обещают полностью кастомную лифтованную подвеску, приспособленную для экстремального бездорожья, металлические силовые бамперы, новую светотехнику, переоборудованный кузов, улучшенную по сравнению со стоковой машиной отделку кабины и многое другое.

Hennessey планирует построить всего три экземпляра Mammoth 6X6 стоимостью 500 тысяч долларов каждый (в цену входит стоковый Ram 1500 TRX). Учитывая ажиотаж, глава фирмы Джон Хеннесси намерен лично распродать эти машины 4 сентября строго по телефону — старомодно, но эффектно.

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