Lancia Delta Evo-e: электромод, ключи от которого вам выдаст Дидье Ориоль

Недавно стало известно о том, что марка Lancia примерно через пять лет возродит модель Delta в виде электрического хэтчбека, а между тем классическая Delta — раллийная легенда 80-х и начала 90-х — уже сейчас доступна в виде электромобиля стараниями французской фирмы GCK Exclusive-e, но предложение ограничено: будет выпущено всего 47 экземпляров.

Основанная в прошлом году компания GCK Exclusive-e — детище французского профессионального лыжника и автогонщика Герлена Чичерита и его ралли-кроссовой команды GCK Motorsport. Активная фаза его спортивной карьеры уже завершилась и сейчас 43-летний француз пробует свои силы как предприниматель. Он взял на вооружения два мощных тренда в автопроме — электрификацию и ностальгию по 80-м — и решил их объединить в одном продукте. Его компания предлагает электрический рестомод или, как теперь говорят, электромод на базе классической полноприводной Lancia Delta HF Integrale, а Дидье Ориоль, который дважды выиграл на этой машине Ралли Монте-Карло и ещё девать других гонок, подвизался быть послом бренда GCK Exclusive-e.

Дидье Ориоль на фоне Lancia Delta Evo-e

Электрическая конверсия итальянского хэтчбека от французских гонщиков получила название Lancia Delta Evo-e. От донорской модели, по сути, остаются только шасси и некоторые элементы кузова, при этом колея расширена, а кузов усилен углепластиковым каркасом. Большинство наружных панелей кузова разработаны с нуля и изготовлены из углепластика, при этом стиль исходной модели соблюдён безупречно — дизайн Дельты давно стал каноническим. Даже колёсные диски на вид такие же, как у стоковых спортивных Дельт, но они полностью новый и обуты в современные шины Michelin.



Электромод сохранил оригинальную систему полного привода Дельты с несимметричным межосевым дифференциалом (43/57 в пользу задней оси), блокируемым вискомуфтой, и задним самоблокирующимся дифференциалом Torsen, но все компоненты доведены до состояния новых, равно как и все пошедшие в дело элементы ходовой части. Установлены новые пружины, амортизаторы, усиленные сайлент-блоки.



Тормоза, разумеется, тоже новые, с перфорированными вентилируемыми дисками: диаметр передний — 284 мм, задних — 227 мм. В виде опции предлагаются 306-миллиметровые передние диски в сочетании с 6-поршневыми суппортами (в базе — однопоршневые).

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Место бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёрки» под капотом занял электромотор, выдающий постоянные 90 кВт (122 л.с.) и 200 Нм, а пиковая отдача составляет 147 кВт (200 л.с.) и 350 Нм. 5-ступенчатая МКП сохранена, но усилена, а по запросу компания готовая предложить для неё «укороченные» три первые передачи и главную передачу. До 100 км/ч Delta Evo-e разгоняется за 6,6 с. Ёмкость 400-вольтовой литий-ионной батареи небольшая — всего 30 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 200 км. Снаряженная масса электромобиля — 1440 кг.



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Салон электрической Дельты сохранил эстетику оригинала, но подвергся тотальной ревизии: установленные новые передние кресла Recaro, новый задний диван, новые узлы крепления ремней безопасности, обновлена вся обивка, установлен новый руль Momo, новый рычаг МКП, дополнительные приборы, аудиосистема Blam Audio с шестью громкоговорителями и головным устройством Alpine с выдвижным сенсорным экраном.



GCK Exclusive-e планируется изготовить 36 электромодов в базовом исполнении и 11 в исполнении Rallye c гоночной ливреей Martini, ультралёгкими передними креслами Sparco, более изысканной отделкой и бόльшим количеством углепластиковых деталей. Всего, к слову, компания подготовила для Дельты 263 новых комплектующих.

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Цены на Lancia Delta Evo-e разработчики не раскрывают и просят заинтересованных в покупке клиентов связываться с ними напрямую. 11 машин в исполнении Rallye заказчикам будет лично передавать Дидье Ориоль, а остальным, видимо, придётся довольствоваться рукопожатием менее прославленного Герлена Чичерита. О своих дальнейших творческих планах гонщики пока ничего не сообщали.



Добавим, что в 2018 году бензиновый рестомод на базе классической Дельты сделала итальянская фирма Automobili Amos, а вообще подобных проектов становится всё больше. В числе последних — обновлённая «широкобёдрая» Ferrari Testarossa от Officine Fioravanti, реинкарнация Lancia 037 от Kimera Automobili, рестомод Renault 5 Turbo от Legende Automobiles и заводской электромод Opel Manta GSe.

