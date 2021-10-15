Новинки ×
  • Lancia Delta Evo-e: электромод, ключи от которого вам выдаст Дидье Ориоль

Lancia Delta Evo-e: электромод, ключи от которого вам выдаст Дидье Ориоль

15.10.2021 86 0 0

Недавно стало известно о том, что марка Lancia примерно через пять лет возродит модель Delta в виде электрического хэтчбека, а между тем классическая Delta — раллийная легенда 80-х и начала 90-х — уже сейчас доступна в виде электромобиля стараниями французской фирмы GCK Exclusive-e, но предложение ограничено: будет выпущено всего 47 экземпляров.

 

Основанная в прошлом году компания GCK Exclusive-e — детище французского профессионального лыжника и автогонщика Герлена Чичерита и его ралли-кроссовой команды GCK Motorsport. Активная фаза его спортивной карьеры уже завершилась и сейчас 43-летний француз пробует свои силы как предприниматель. Он взял на вооружения два мощных тренда в автопроме — электрификацию и ностальгию по 80-м — и решил их объединить в одном продукте. Его компания предлагает электрический рестомод или, как теперь говорят, электромод на базе классической полноприводной Lancia Delta HF Integrale, а Дидье Ориоль, который дважды выиграл на этой машине Ралли Монте-Карло и ещё девать других гонок, подвизался быть послом бренда GCK Exclusive-e.

Дидье Ориоль на фоне Lancia Delta Evo-e

Электрическая конверсия итальянского хэтчбека от французских гонщиков получила название Lancia Delta Evo-e. От донорской модели, по сути, остаются только шасси и некоторые элементы кузова, при этом колея расширена, а кузов усилен углепластиковым каркасом. Большинство наружных панелей кузова разработаны с нуля и изготовлены из углепластика, при этом стиль исходной модели соблюдён безупречно — дизайн Дельты давно стал каноническим. Даже колёсные диски на вид такие же, как у стоковых спортивных Дельт, но они полностью новый и обуты в современные шины Michelin.

Электромод сохранил оригинальную систему полного привода Дельты с несимметричным межосевым дифференциалом (43/57 в пользу задней оси), блокируемым вискомуфтой, и задним самоблокирующимся дифференциалом Torsen, но все компоненты доведены до состояния новых, равно как и все пошедшие в дело элементы ходовой части. Установлены новые пружины, амортизаторы, усиленные сайлент-блоки.

Тормоза, разумеется, тоже новые, с перфорированными вентилируемыми дисками: диаметр передний — 284 мм, задних — 227 мм. В виде опции предлагаются 306-миллиметровые передние диски в сочетании с 6-поршневыми суппортами (в базе — однопоршневые).

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Место бензиновой 2,0-литровой «турбочетвёрки» под капотом занял электромотор, выдающий постоянные 90 кВт (122 л.с.) и 200 Нм, а пиковая отдача составляет 147 кВт (200 л.с.) и 350 Нм. 5-ступенчатая МКП сохранена, но усилена, а по запросу компания готовая предложить для неё «укороченные» три первые передачи и главную передачу. До 100 км/ч Delta Evo-e разгоняется за 6,6 с. Ёмкость 400-вольтовой литий-ионной батареи небольшая — всего 30 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 200 км. Снаряженная масса электромобиля — 1440 кг.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Салон электрической Дельты сохранил эстетику оригинала, но подвергся тотальной ревизии: установленные новые передние кресла Recaro, новый задний диван, новые узлы крепления ремней безопасности, обновлена вся обивка, установлен новый руль Momo, новый рычаг МКП, дополнительные приборы, аудиосистема Blam Audio с шестью громкоговорителями и головным устройством Alpine с выдвижным сенсорным экраном.

GCK Exclusive-e планируется изготовить 36 электромодов в базовом исполнении и 11 в исполнении Rallye c гоночной ливреей Martini, ультралёгкими передними креслами Sparco, более изысканной отделкой и бόльшим количеством углепластиковых деталей. Всего, к слову, компания подготовила для Дельты 263 новых комплектующих.

1 / 2
2 / 2

Цены на Lancia Delta Evo-e разработчики не раскрывают и просят заинтересованных в покупке клиентов связываться с ними напрямую. 11 машин в исполнении Rallye заказчикам будет лично передавать Дидье Ориоль, а остальным, видимо, придётся довольствоваться рукопожатием менее прославленного Герлена Чичерита. О своих дальнейших творческих планах гонщики пока ничего не сообщали.

Добавим, что в 2018 году бензиновый рестомод на базе классической Дельты сделала итальянская фирма Automobili Amos, а вообще подобных проектов становится всё больше. В числе последних — обновлённая «широкобёдрая» Ferrari Testarossa от Officine Fioravanti, реинкарнация Lancia 037 от Kimera Automobili, рестомод Renault 5 Turbo от Legende Automobiles и заводской электромод Opel Manta GSe.

хэтчбек спортивные авто тюнинг электромобиль классика новинки Lancia Lancia Delta

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Шипы вылетают из зимних колёс – как с этой проблемой справляются производители шин Вот представьте себе такую картину. Вы мчитесь по январской трассе. Современный, мощный и быстрый автомобиль уверенно цепляется за слегка обмерзший асфальт зимними шинами, и вы без особого н... 277 0 1 15.10.2021
Статьи / Интересно Кассетник с навигацией, гусеницы и крутилки: как эволюционировали автомагнитолы Автопоиск радиостанций в радиоприемнике 50-х годов ХХ века и GPS в кассетной магнитоле в начале 90-х – как развивалась автомобильная мультимедия «допланшетной эпохи»? «Колеса» нашли единстве... 1612 1 3 14.10.2021
Статьи / Авто с пробегом Citroen Berlingo I с пробегом: задняя подвеска не для слабаков и отличные моторы Citroen Berlingo или его близнец Peugeot Partner первого поколения в верхнем ценовом сегменте вторички стоит примерно вдвое дешевле Lada Largus. Однако не придётся ли оставить всю разницу в... 1991 9 1 13.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60005 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29499 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 25843 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings