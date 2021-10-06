Lancia возродит Delta: новый автомобиль окажется электрическим компактным хэтчбеком

Не исключено, что итальянская марка покажет серийную версию возвращённой в линейку модели уже в 2026 году.

Компания Lancia была основана в 1906 году гонщиком Винченцо Лянча, её основное производство находится в Турине (Италия). Сейчас бренд принадлежит автогиганту Stellantis, который образовался в начале текущего года путём слияния французской группы PSA и итало-американского концерна FCA (оба «старых» названия были упразднены). Как Kolesa.ru сообщал ранее, новый крупный игрок рынка решил не сбрасывать марку со счетов, вместо этого были найдены средства на дальнейшее развитие Lancia.



На фото: Lancia Delta, выпускавшаяся в 1979-1982 годах

Так, в феврале стало известно о том, что Lancia, а также Alfa Romeo и DS нацелят на выпуск массовых премиальных моделей, которые будут разрабатываться обособленно от машин «простонародных» марок – Citroen, Fiat, Opel и Peugeot.

Летом стало известно, что руководство Stellantis утвердило к выпуску пару моделей. Из них первым ожидается субкомпактный хэтчбек, который сменит Ypsilon в середине 2024 года. Напомним, в его основу ляжет новая модульная платформа eCMP, которая в ближайшее десятилетие станет главной для младших моделей автогиганта Stellantis. Новый «хэтч» должен занять место первого электромобиля итальянской марки, однако, как сообщалось ранее, бензиновая версия у модели тоже будет.



На фото: Lancia Delta, выпускавшаяся до «отставки» в 2014 году

Тогда же сообщалось, что в первом квартале 2026 года у Lancia появится «зелёный» компактный кроссовер на платформе STLA Medium (ранее эта модульная французская «тележка» называлась eVMP). В июне была информация и о том, что эта платформа окажется в основе компактного хэтчбека Lancia, правда, на тот момент он не был утверждён руководством Stellantis.

Теперь же третья новинка одобрена, об этом в интервью изданию Corriere della Sera рассказал генеральный директор Lancia Лука Наполитано. Он отметил, что готовится новая Delta, которая получит полностью электрическую «начинку». Предполагается, что серийная версия будет представлена в 2026 году (срок пока указан ориентировочный).



На фото: актуальный гибридный Lancia Ypsilon

Информации о будущем компактном хэтчбеке Lancia Delta почти нет. Не исключено, что компания решит использовать твердотельные аккумуляторы, которые обеспечат электрокару запас хода без подзарядки около 700 км (по какому именно циклу вели расчёт, издание не указывает).

Отметим, сейчас у Lancia всего одна модель – хэтчбек Ypsilon. Его выпуск налажен в польском городе Тыхы, он сходит с конвейера совместно с соплатформенной «крохой» Fiat 500. Купить Ypsilon можно только в Италии. В «ковидном» 2020-ом дилеры реализовали 43 076 машин, что на 26,8% меньше, чем годом ранее. В текущем году показатели модели снова выросли: за январь-август клиенты купили 32 442 экземпляра, что на 31,5% больше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

