Lancia Delta Futurista: возрожденной легенде 80-х сохранили жигулевскую «приборку»!

Марка Lancia дышит на ладан, но дело ее живет и побеждает. Итальянская фирма Automobili Amos возобновит выпуск культового хот-хэтча 80-х, знаменитую Delta Integrale. Премьера обновленной модели состоится на этой неделе в Швейцарии.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles не включил марку Lancia в программу своего стратегического развития, озвученную в начале лета, и готовится к ее «консервированию»: в этом году в Италии должен прекратиться выпуск единственной оставшейся в строю модели – дамского хэчтбека Ypsilon. Между тем в 80-х марка производила и продавала сотни тысяч машин в год, большинство из которых имели спортивный имидж. Тон задавала полноприводная Lancia Delta Integrale, шесть раз завоевавшая кубок конструкторов в чемпионате мира по ралли. К 90-м модель приобрела статус культовой, выпуск свернули только в 1994-м, когда Delta окончательно морально и технически устарела.

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Последующие два поколения Дельт даже близко не подошли к успеху предшественницы – ни на рынке, ни на спортивных трассах. В сердцах поклонников именно первая Delta считается настоящей Лянчей, а не калькой с Фиата – цена таких машин на вторичном рынке с возрастом только растет.

Итальянский предприниматель и автоколлекционер Эудженио Амос решил возродить выпуск легендарной модели, ради чего основал фирму имени себя – Automobili Amos. Изначально он хотел изготовить в формате рестомодинга всего 15 эксклюзивных Дельт, но затем, поняв, что спрос на «мечту детства» сильно превышает предложение, решил увеличить тираж как минимум до двадцати, а в перспективе до тысячи экземпляров! Цена – примерно 300 тысяч евро.

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Премьера возрожденной Дельты состоится на выставке Grand Basel в Швейцарии, которая пройдет с 6 по 9 сентября. Подробности технических модификаций Амос пока не раскрыл, но в ранних интервью сообщал, что намерен наделить Дельты избыточной поворачиваемостью вместо недостаточной, чтобы ими было интереснее управлять, а двигатель форсировать до 330 л.с.

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Пока же мы можем оценить внешние эволюции возрожденной Дельты. На фирменных снимках видно, что автомобиль утратил задние двери и обзавелся оригинальными бамперами, но образ классика угадывается безошибочно. В качестве машин-доноров Амос планировал использовать не коллекционные модификации Evoluzione, а более массовые Integrale 16V, которых еще много на вторичном рынке. В кузове много углепластика и алюминия. Интерьер переработан, но квадратно-гнездовая архитектура приборной панели, которая роднит Дельту с нашей «семеркой» Жигулей, сохранилась!

В целом видно, что Эудженио Амос пошел по стопам таких фирм, как американская Singer (выпускает спорткары на базе классических Porsche 911) и британская David Brown Automotive («перепиливает» классические Mini), то есть занимается так называемым интеллигентным рестомодингом, когда полностью сохраняется стиль и дух оригинальной модели, но при этом в конструкцию вносятся серьезные изменения, то есть на выходе получается вполне современный автомобиль.