Новый Hyundai Grandeur станет электромобилем с внешностью в стиле ретро

Нынешний «шестой» Grandeur выпускается с 2016 года, в 2019-м он пережил довольно-таки радикальный рестайлинг и в таком виде сейчас лидирует на домашнем южнокорейском рынке: с января по октябрь этого года, по данным самой компании Hyundai, реализовано 74 426 экземпляров. Между тем за пределами Южной Кореи Grandeur (он же Azera) сейчас представлен слабо — в Южной Америке и на Ближнем Востоке. Из США и России модель ушла как слишком большая и роскошная — за премиум-сегмент здесь теперь отвечает марка Genesis.

Hyundai Grandeur шестого поколения после рестайлинга

Ну а в родной Южной Кореи Hyundai Grandeur стал примерно тем же, чем Toyota Century в Японии — это исторический символ статуса и очень уважаемая модель, даром что относящаяся к массовому бренду. Современная Toyota Century имеет подчёркнуто консервативный дизайн в духе одноименной модели первого поколения и по такому же пути пойдёт Hyundai в отношении нового Grandeur. Как сообщает The Korean Car Blog со ссылкой на инсайдеров, «седьмой» Grandeur выйдет на рынок в третьем квартале 2023 года и его дизайн будет ностальгическим, с элементами дизайна Grandeur первого поколения, который, как известно, был слегка перелицованным Mitsubishi Debonair образца 1986 года.



Электромод Hyundai Grandeur Heritage Series

Ранее в этом месяце Hyundai представила электромод на базе Grandeur первого поколения, сделанный к 35-летию модели. Его разработка и постройка которого заняли восемь месяцев, а качество изготовления и дизайн в стиле ретрофутуризма вызвали шквал восторженных комментариев в Сети, многие изъявили желание купить такой изысканный электромобиль.



Электромод Hyundai Grandeur Heritage Series

Запускать в серию электромод корейская компания не собирается, но некоторые элементы его дизайна мы увидим на новом Grandeur, а именно «квадратную» диодную светотехнику, отдельно стоящие окошки в задних стойках и много хрома в отделке. Ниже мы приводим рендер грядущей новинки с YouTube-канала Hitekro: его автор попытался совместить элементы дизайна «первого» Grandeur и современных моделей Hyundai, таких как концептуальный кроссовер Seven и серийный минивэн Staria.



Рендер Hyundai Grandeur седьмого поколения

The Korean Car Blog сообщает, что у нового Grandeur сохранятся традиционные версии с бензиновыми моторами, в том числе гибридная, но седан седьмого поколения будет также впервые предложен с полностью электрической силовой установкой. Hyundai не впервые демонстрирует подобную платформенную гибкость: версии с ДВС и полностью электрические уже есть у премиального седана Genesis G80 и кроссовера Genesis GV70.

