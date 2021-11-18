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  • Кроссовер Hyundai Seven с «комнатой» вместо привычного салона намекнул на флагмана Ioniq

Кроссовер Hyundai Seven с «комнатой» вместо привычного салона намекнул на флагмана Ioniq

18.11.2021 663 0 0

Серийный электрический SUV с дизайном по мотивам концепта дебютирует через год-два. Ожидается, что на одной зарядке модель проедет примерно 480 км.

 

Компания Hyundai превратила Ioniq в отдельную «зеленую» марку в прошлом году, причем семейство лифтбеков (электрокар и два гибрида) с таким названием пока еще в продаже, хотя к суббренду оно отношения и не имеет. Первенцем именно новой марки стал кросс-хэтч Ioniq 5, выросший из шоу-кара Hyundai 45, он стартовал весной 2021-го. Второй моделью будет седан Ioniq 6 с дизайном по мотивам прототипа Prophecy. Ну а третий грядущий электрокар – это крупный кроссовер, который, по предварительной информации, выйдет на рынок под именем Ioniq 7. Предвестника SUV – концепт Hyundai Seven – только что представили на автосалоне в Лос-Анджелесе.

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В Hyundai гордятся обтекаемым силуэтом «семерки» — мол, такой дизайн демонстрирует «явный отход от принципов», по которым созданы кроссоверы с ДВС. При этом в компании считают, что у Seven брутальный облик. Со стороны водителя только одна дверь, справа – две, задняя распахивается против хода движения, центральной стойки нет. Как и остальные модели суббренда Ioniq, концепт имеет пиксельную оптику. А у 23-дюймовых колес Hyundai Seven есть встроенные активные воздушные заслонки, открывающиеся/закрывающиеся для охлаждения тормозов и снижения сопротивления воздуха. Из габаритов объявлена лишь колесная база – 3,2 м против 2,9 м у Hyundai Palisade.

Интерьер – это больше комната отдыха, чем привычный для нас салон автомобиля, тут два вращающихся кресла, нечто вроде пуфика и угловой диван. Hyundai Seven предполагает наличие автопилота, так что руля и педалей нет. Впрочем, из водительского кресла все же выдвигается джойстик, если нужно будет перейти на ручное управление. Также в арсенале кроссовера значатся система очистки воздуха, функция ультрафиолетового обеззараживания, холодильник и даже специальная ниша для чистки обуви (обеззараживает, сушит и дезодорирует). Наконец, стеклянная крыша представляет собой экран. Разумеется, в отделке применены экологичные материалы.

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В основе Hyundai Seven лежит платформа E-GMP, разработанная специально для «электричек» Hyundai-Kia (на ней же базируются Ioniq 5 и Kia EV6). Других подробностей о технике пока нет, известно лишь, что Хёндэ нацелена на то, что дальнобойность товарного электрокросса Ioniq составит примерно 480 км.

Прежде сообщалось о том, что в продажу кроссовер Ioniq 7 поступит в 2024-м, но серийную «семерку» могут показать и раньше. А в следующем году нас ждет премьера товарного седана Ioniq 6.

Между тем большой электрический кроссовер на «тележке» E-GMP появится и у Kia: его предвестника тоже показали в Лос-Анджелесе.

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