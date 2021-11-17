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Будущий флагман Kia: рассекречен концепт большого кроссовера EV9

17.11.2021 298 0 0

В основе новинки корейского бренда находится модульная платформа E-GMP. Запас хода у SUV составляет 483 км.

 

Компания Kia рассказала о своей стратегии развития, которая получила название Plan S, ещё в начале текущего года. Одним из приоритетных направлений, что ничуть не удивительно в контексте актуальных тенденций в автопроме, стала задача по постепенному переходу на разработку, выпуск и продажу электрокаров. В полном объёме линейка будет «озеленена» в Европе в 2035 году, а для других ключевых рынков назначен более поздний срок – 2040-ой.

На фото: концепт Kia EV9

Ранее корейская марка представила серийный кросс-хэтчбек EV6, эта модель обещает выйти в том числе на российский рынок, до «наших» дилеров электрокар доберётся в 2022 году. Сейчас компания занимается разработкой ещё одной новинки «зелёного» семейства – ей станет флагманский кроссовер EV9, созданный на основе одноимённого концепта, который Киа рассекретила сегодня. Его публичная премьера проходит в рамках выставки в Лос-Анджелесе.

Информации о том, когда стоит ждать серийный автомобиль, созданный на базе представленного сегодня концепта, по-прежнему нет. Как стало известно ранее, в основе новинки корейского бренда находится модульная платформа E-GMP (на ней же базируется кросс-хэтчбек EV6). Стали известны габариты концепта EV9: длина 4930 мм, ширина – 2055 мм, а высота – 1790 мм; расстояние между осями весьма солидное – 3100 мм. За счёт последнего в салоне трёхрядного паркетника должно быть достаточно пространства для водителя и всех пассажиров.

Подробности о технике концепта компания пока так почти и не раскрыла: данных о силовой установке нет, сказано лишь очевидное, что она «полностью электрическая». Ёмкость тяговой батареи также не указывается, однако в компании отметили, что максимальный запас хода концепта EV9 без подзарядки составит 480 км. Ему предложат зарядное устройство мощностью 350 кВт, с помощью которого можно пополнить энергию с 10% до 80% примерно за 20-30 минут.

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В Kia показали экстерьер концептуального «электрокроссовера». Передняя часть EV9 оформлена в соответствии с актуальным фирменным стилем бренда. Место традиционной решётки радиатора занимает заглушка, соединённая с необычной головной оптикой: дневные ходовые огни представляют собой изогнутую линию, от которой в центр направляются небольшие светящиеся элементы. Оформление в виде кривой линии поддерживается в том числе и задними фонарями.

 В нижнюю часть переднего бампера встроен большой воздухозаборник. Концепт снабдили 22-дюймовыми колёсными дисками и солнечной панелью на капоте, которая позволяет рекуперировать часть электрической энергии (используется как дополнительный источник питания в случае необходимости). Ещё у кроссовера подвижные рейлинги: когда они не нужны, их можно спрятать внутри конструкции крыши – это улучшает аэродинамические показатели SUV.

На фото: салон концепта Kia EV9
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На фото: салон концепта Kia EV9
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На фото: салон концепта Kia EV9
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В салоне концепта Kia EV9 внимание привлекают панорамная крыша, а также 27-дюймовый дисплей, расположенный горизонтально на передней панели. Одна часть экрана расположена перед водителем, она выполняет роль виртуальной «приборки». Вторая часть – это тачскрин информационно-развлекательной системы, кроме того, с ее помощью можно управлять рядом функций автомобиля, в том числе климатической установкой. Ещё есть ряд сенсорных кнопок под экраном. У шоу-кара есть так называемый «режим паузы», когда автомобиль не двигается. В это время сидения второго ряда можно трансформировать в стол, а передние кресла развернуть таким образом, чтобы сидящие в них оказались лицом к пассажирам третьего ряда сидений.

Напомним, сейчас в «зелёную» линейку Kia помимо EV6, о котором мы говорили выше, входят в том числе Soul EV, Niro EV, а ещё коммерческий автомобиль Bongo EV (правда, последний доступен только в Южной Корее).

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