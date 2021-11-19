У Genesis GV70 появилась новая версия: 489 л.с., 4,5 секунды до «сотни» и запас хода в 500 км

Продажи модели корейской премиальной марки стартовали в Китае совсем недавно, тем не менее, именно здесь дебютировала «зеленая» модификация GV70. Премьера прошла в рамках автосалона в Гуанчжоу.

Официальная онлайн-презентация кроссовера Genesis GV70 прошла в декабре 2020 года. На домашнем рынке за первые десять месяцев текущего года было реализовано 33 765 автомобилей, а, к примеру, в США (паркетник добрался до дилеров в конце весны) результат (по октябрь включительно) составил 7143 экземпляра. Не так давно модель вышла ещё на один крупный рынок – продажи стартовали в Китае. Теперь компания намерена укрепить позиции GV70 с помощью новой полностью электрической версии.



На фото: электрический кроссовер Genesis GV70

Презентация «зелёного» кроссовера корейского премиального бренда прошла в КНР в рамках автосалона в Гуанчжоу. У электрической версии Genesis GV70 только полный привод, её оснастили двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная мощность этой системы составляет 489 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм. Такой паркетник способен разогнаться с места до «сотни» за 4,5 секунды.



В компании не назвали ёмкость тяговой батареи электроверсии Genesis EV70, отметили лишь, что она использует ту же технологию быстрой зарядки, что и «младший» GV60, а также Hyundai Ioniq 5. Для пополнения аккумулятора энергией с 10% до 80% (при подключении к терминалу быстрой зарядки мощностью 350 кВт) нужно всего 18 минут. Запас хода «батарейного» GV70 по паспорту при расчёте в цикле CLTC составляет 500 км, а при расчёте на основе корейской системы сертификации – 400 км.



Электрокар GV70 оснащён системой контроля за шумом на дороге ANC-R, функцией DAS, которая способна автоматически отключать один двигатель (в зависимости от условий), а также для этой версии разработали режим e-Terrain, он также обеспечивает стабильное вождение в различных дорожных условиях.



Визуально «зелёная» версия GV70 практически не отличается от стандартного паркетника. Самым заметным изменением является заглушка вместо традиционной решётки радиатора (она выполнена в узнаваемом фирменном стиле). За этой панелью скрывается порт зарядки батареи электромобиля. Ещё одно отличие – отсутствие патрубков выхлопной системы в нижней части кормы модели. В салоне кроссовера изменения ещё более «скромные»: появились переключатели и кнопки для управления рядом режимов и функций, центральный тоннель стал меньше, а для отделки в компании решили использовать другие, более экологичные материалы.



Напомним, «обычный» кроссовер GV70 доступен в том числе и в России (продажи стартовали в августе. У нас модель продаётся с теми же моторами, что и на родине, но их традиционно слегка «придушили». Мощность бензиновой «турбочетвёрки» 2.5 T-GDI составляет 249 л.с. (в Корее – 304 л.с.), отдача турбодизеля 2.2 равна 199 л.с. (на домашнем рынке – 210 л.с.), а у битурбированного бензинового V6 3.5 T-GDI показатель – 379 л.с. (против 380 л.с.). В пару ко всем версиям предлагается только восьмиступенчатый «автомат».

Электрический кроссовер Genesis GV70 выйдет на рынки ряда стран в 2022 году. Информации о ценах новинки пока нет. В России стандартный паркетник сейчас можно купить минимум за 4 220 000 рублей, а покупка топовой версии обойдётся не менее чем в 6 220 000 рублей.

