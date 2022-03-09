Solaris был впервые представлен в августе 2010 года на Международном автосалоне в Москве в виде прототипа, а серийное производство стартовало в начале 2011-го. Седан представлял из себя локализованную версию модели Hyundai Accent для российского рынка. Сегодня на конвейере второе поколение седана, которое встало на конвейер в феврале 2017 года, а спустя три года автомобиль получил рестайлинг. Теперь же корейцы готовят полностью новую генерацию, тестовые образцы которой уже были замечены на дорогах. Пока кузов скрыт под толстым слоем камуфляжа, но кое-что всё же можно разглядеть.
Одна из самых интересных особенностей новинки – «двухэтажные» фары, в нижнем ярусе будет находиться основной блок фар, а сверху расположат светодиодные ходовые огни. Подобное решение уже применено на новых кроссоверах бренда, среди которых Tucson, Santa Fe и Palisade. Общая стилистика кузова будет схожа с новым седаном Elantra, это заметно по форме крыши, бокового остекления и заднего стекла, которые можно рассмотреть на шпионских фотографиях. Задняя часть пока сильно замаскирована, пока видно только то, что седан получит горизонтальные фонари и нишу номерного знака, расположенную на крышке багажника (в отличие от новой Элантры).
Интерьер пока не был запечатлён фотошпионами, однако можем предположить, что Солярис следующего поколения получит более современный интерьер в стиле новых моделей бренда с более крупным экраном мультимедийной системы. По моторной гамме и другим техническим особенностям пока нет достоверной информации.
Дебют новинки может состояться уже в конце этого года.
Сегодня в России официальный ценник на нынешний Солярис стартует с отметки в 1 245 000 рублей (1.4 МТ, 100 л.с.). Более мощный 123-сильный вариант 1.6 с 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся минимум в 1 391 000 рублей.
Напомним, пару недель назад мы выясняли, стоит ли покупать Hyundai Santa Fe 3-го поколения за 2,3 миллиона рублей. Также мы провели тест-драйв нового минивэна Staria с футуристичной внешностью.
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Слишком крупный нарисовали, будто Элантра.
Lada Priora forever!...