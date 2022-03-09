Корейская компания готовит новое поколение своего бестселлера, и тестовые образцы в камуфляже уже попадаются фотошпионам. Благодаря этому у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Solaris был впервые представлен в августе 2010 года на Международном автосалоне в Москве в виде прототипа, а серийное производство стартовало в начале 2011-го. Седан представлял из себя локализованную версию модели Hyundai Accent для российского рынка. Сегодня на конвейере второе поколение седана, которое встало на конвейер в феврале 2017 года, а спустя три года автомобиль получил рестайлинг. Теперь же корейцы готовят полностью новую генерацию, тестовые образцы которой уже были замечены на дорогах. Пока кузов скрыт под толстым слоем камуфляжа, но кое-что всё же можно разглядеть.

Рендер нового Hyundai Solaris

Одна из самых интересных особенностей новинки – «двухэтажные» фары, в нижнем ярусе будет находиться основной блок фар, а сверху расположат светодиодные ходовые огни. Подобное решение уже применено на новых кроссоверах бренда, среди которых Tucson, Santa Fe и Palisade. Общая стилистика кузова будет схожа с новым седаном Elantra, это заметно по форме крыши, бокового остекления и заднего стекла, которые можно рассмотреть на шпионских фотографиях. Задняя часть пока сильно замаскирована, пока видно только то, что седан получит горизонтальные фонари и нишу номерного знака, расположенную на крышке багажника (в отличие от новой Элантры).

Рендер нового Hyundai Solaris

Интерьер пока не был запечатлён фотошпионами, однако можем предположить, что Солярис следующего поколения получит более современный интерьер в стиле новых моделей бренда с более крупным экраном мультимедийной системы. По моторной гамме и другим техническим особенностям пока нет достоверной информации.

Дебют новинки может состояться уже в конце этого года.

Нынешний Hyundai Solaris 1 / 3 Нынешний Hyundai Solaris 2 / 3 Нынешний Hyundai Solaris 3 / 3

Сегодня в России официальный ценник на нынешний Солярис стартует с отметки в 1 245 000 рублей (1.4 МТ, 100 л.с.). Более мощный 123-сильный вариант 1.6 с 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся минимум в 1 391 000 рублей.

Напомним, пару недель назад мы выясняли, стоит ли покупать Hyundai Santa Fe 3-го поколения за 2,3 миллиона рублей. Также мы провели тест-драйв нового минивэна Staria с футуристичной внешностью.