Шпионы вновь застукали следующий Hyundai Grandeur: смелый облик и необычный салон

Предполагается, что в новом поколении «четырехдверка» сохранит «традиционные» и гибридную версии, при этом модель, возможно, обзаведется еще и полностью электрическим вариантом.

Мы уже видели седан Hyundai Grandeur следующей, седьмой, генерации на шпионских снимках, причем не раз. И вот свежая порция кадров от папарацци. Нет, от камуфляжа модель с внутризаводским индексом GN7 пока не избавилась, зато на видео, которое выложили на YouTube-канале Woopa TV, можно подробнее рассмотреть передок, вдобавок засвечен интерьер. Напомним, Grandeur выпускают с 1986 года, седан актуального поколения в строю с 2016-го (на некоторых рынках это Azera), радикальный рестайлинг он пережил в 2019-м, отличившись, в том числе, скрытыми диодными ходовыми огнями. У новой же «четырехдверки» будет еще более смелый дизайн, при этом Hyundai добавит ретромотивов.

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«Седьмой» Grandeur получит двухъярусную головную оптику, причем блоки основных фар сделают вертикальными, как у минивэна Hyundai Staria. Радиаторная решетка – с крупноячеистой сеткой, сама решетка – белого цвета. Впрочем, пока точно неизвестно, станет ли это «фишкой» модели, или же это просто особенность тестового прототипа. Задние фонари сделают в виде тонких полосок. Упомянутое выше «ретро» — отдельные окошки в задних стойках (увы, на нынешних кадрах их не видно), которые явно отсылают к Grandeur первой генерации (тот, в свою очередь, был лицензионной копией Mitsubishi Debonair).



По предварительной информации, новый седан будет крупнее предшественника – якобы длина превысит 5 метров. Габариты актуальной «четырехдверки»: длина – 4990 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2885 мм.

Картинка с передней панелью вставлена в свежее видео для примера, это изображение появилось в Сети раньше, и пока не факт, что на нем действительно интерьер Grandeur 1 / 4 Картинка с передней панелью вставлена в свежее видео для примера, это изображение появилось в Сети раньше, и пока не факт, что на нем действительно интерьер Grandeur 2 / 4 Картинка с передней панелью вставлена в свежее видео для примера, это изображение появилось в Сети раньше, и пока не факт, что на нем действительно интерьер Grandeur 3 / 4 Картинка с передней панелью вставлена в свежее видео для примера, это изображение появилось в Сети раньше, и пока не факт, что на нем действительно интерьер Grandeur 4 / 4

Интерьер тоже окажется необычным, взять хотя бы плоские подголовники передних кресел на широких «ножках». К слову, в ролике Woopa TV мелькает картинка с неприкрытой передней панелью: это изображение разлетелось по Сети еще в апреле (на нынешнем шпионском видео передняя часть салона все же спрятана под пологом), однако на данный момент нет полной уверенности в том, что на нем действительно запечатлен интерьер следующего Grandeur. Между тем модели нового поколения еще прочат четырехместную версию – с отдельными креслами во втором ряду вместо дивана.



Уходящий Hyundai Grandeur 1 / 4 Уходящий Hyundai Grandeur 2 / 4 Уходящий Hyundai Grandeur 3 / 4 Уходящий Hyundai Grandeur 4 / 4

Предполагается, что Hyundai Grandeur по-прежнему будет доступен как только с ДВС, так и в виде гибрида. Кроме того, модель может получить полностью электрическую версию. Но подробностей о технике пока нет. Предыдущий Grandeur в Корее сегодня доступен с бензиновыми «атмосферниками» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.3 GDI (290 л.с.), а также с работающем на газе двигателем V6 3.0 LPi (235 л.с.). У гибридной «четырехдверки» установка на основе мотора 2.4 MPI.



Новый седан ждут в продаже в 2023 году, хотя модель вполне могут раскрыть уже в 2022-м (ну или марка хотя бы поделится фирменными картинками).