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Петербургский завод Hyundai начал выпуск кузовов Solaris, но не для России

29.12.2022 96 0 0

После сварки и окраски корейская компания отправляет выпущенные в РФ кузова на свой казахстанский завод, который расположен в городе Алма-Ате.

Компания Hyundai запустила собственное предприятие в Санкт-Петербурге в 2010 году. Ещё ей принадлежит моторный завод, расположенный в РФ. Кроме того, под конец 2020-го производитель приобрёл площадку, которая раньше принадлежала американскому концерну General Motors (завод подвергся консервации ещё в 2015-ом); предполагалось, что корейцы с его помощью смогут расширить местное производство. Как Kolesa.ru сообщал ранее, весной заводы ушли в простой из-за нехватки комплектующих.

Фото с петербургского завода HMMR

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, сейчас петербургский автомобильный завод HMMR (Hyundai Motor Manufacturing Rus) частично перезапущен: здесь уже начали штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. При этом сообщается, что эта продукция предназначена не для РФ: кузова поставляются в Казахстан, на завод корейской компании, расположенный в Алма-Ате: там уже происходит сборка автомобилей.

Один из источников издания сообщает, что на этом производитель не собирается останавливаться: в дальнейшем на российском заводе Хёндэ, скорее всего, начнётся ещё выпуск кузовов для компактного кроссовера Hyundai Creta (очевидно, их также будут поставлять в Казахстан).

На фото: Hyundai Solaris

Предприятие HMMR отправляло продукцию российского производства в Казахстан и раньше. В целом объём экспорта в страны ближнего зарубежья с завода в Санкт-Петербурге в 2021 году был равен 24 тыс. машин, из них 16 тыс. отгрузили в виде машинокомплектов, предназначенных для сборки на предприятии в Алма-Ате. Здесь налажен выпуск семи моделей марки: Hyundai Accent (в РФ – Solaris), Creta, Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe и Palisade (выпуск первых двух был поставлен на паузе летом 2022-го).

По словам независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, на которого ссылается издание, частичный перезапуск производства на заводе Hyundai не значит, что корейский производитель решил остаться в РФ. Согласно информации эксперта, компания пока не приняла окончательного решения в отношении своего российского бизнеса. Он считает, что Hyundai может подождать с этим ещё в течение следующего года.

На фото: Hyundai Creta

Напомним, сейчас заводы по-прежнему находятся в простое, пока что этот режим продлили до конца года. Ранее стало известно о том, что Hyundai сокращает штат в РФ. В общей сложности он включал в себя свыше 2,5 тыс. сотрудников. Известно, что в 2021 году с конвейера петербургского завода в общей сложности сошло 234 тыс. автомобилей, из них по 71 тыс. пришлось на Solaris и Creta. Оставшиеся 92 тыс. экземпляров – это Kia Rio и Rio X.

В Северной столице также находится бывший завод Nissan, который сейчас принадлежит НАМИ и отдан под управление АВТОВАЗа (здесь в следующем году планируется наладить выпуск неких новинок под брендом Lada). Также в Санкт-Петербурге расположен завод Toyota, который, судя по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в дальнейшем будет расконсервирован и начнёт выпускать, скорее всего, автомобили под иными марками (какими именно, пока не сообщается).

Россия Казахстан производство бизнес заводы

 

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