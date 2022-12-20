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Hyundai объявила о сокращении персонала на своём российском заводе

20.12.2022 109 0 0

Корейский производитель пока официально не объявлял об уходе из РФ, а также о планах по продаже местных активов.

Завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге начал свою работу более двенадцати лет назад, в сентябре 2010 года. Помимо этого, у Хёнде в РФ имеется также площадка, где ранее выпускались двигатели. Под конец 2020-го производитель купил предприятие, которое ранее принадлежало американскому концерну General Motors (оно было законсервировано в 2015 году): с его помощью корейцы планировали расширить локальное производство.

На фото: Hyundai Creta

Работа на предприятиях Hyundai была приостановлена в начале весны текущего года, тогда в качестве причины указывались проблемы с поставками комплектующих. В прошлом месяце стало известно о продлении режима простоя. Очевидно, возобновлять выпуск машин компания в ближайшее время не планирует: теперь стало известно о сокращении персонала.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», «шаги по оптимизации штата» стали необходимы из-за «продолжающейся приостановки производственных процессов». В местном представительстве Hyundai подчеркнули, что намерены выполнить все социальные обязательства перед сотрудниками, которых затронет сокращение (речь идёт в том числе о выплате выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон).

На фото: Hyundai Solaris

Сколько именно человек, работающих на петербургском заводе, планирует сократить руководство «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», пока не сообщается. В общей сложности штат включает в себя более 2,5 тыс. сотрудников. Также на данный момент неизвестно, когда начнётся процесс расторжения трудовых договоров.

Производственные мощности автомобильного завода Hyundai, расположенного в Санкт-Петербурге, рассчитаны на ежегодный выпуск более 200 тыс. машин. Эти автомобили отправлялись не только российским дилерам, но и на другие рынки. С этого конвейера ранее сходили легковые автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X.

На фото: Kia Rio и Rio X
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На фото: Kia Rio и Rio X
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Отметим, перечисленные модели до сих пор находятся в первой десятке среди самых востребованных автомобилей в РФ. Согласно отчёту АЕБ, по итогам продаж за первые одиннадцать месяцев текущего года Kia Rio занимает четвёртое место (24 594 шт., — 67%), первую пятёрку замыкает Hyundai Solaris (18 073 шт., — 69%), а следом за ним располагается Hyundai Creta (16 536 шт., — 74%).

Тем временем в Казахстане в начале текущего месяца был представлен обновлённый Hyundai Palisade: на выбор клиентам предложили три комплектации. Модель пока представлена только с бензиновым мотором: речь идёт об «атмосфернике» V6 3.5 MPI с отдачей в 277 л.с. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Позже, вероятно, появится и дизельная версия рестайлингового кроссовера.

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