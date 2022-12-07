Рестайлинг ×
  • В Казахстане стартовал обновлённый Hyundai Palisade, и он дешевле дореформенного SUV в РФ

В Казахстане стартовал обновлённый Hyundai Palisade, и он дешевле дореформенного SUV в РФ

07.12.2022 377 0 0

В соседней стране большой кроссовер пока представлен только с бензиновым мотором. На выбор предложены три комплектации.

Рестайлинговый Hyundai Palisade дебютировал минувшей весной, причем еще до премьеры стало известно о планах марки вывести такой кросс на наш рынок: обновленная модель должна была появиться осенью. В связи с текущими событиями официальных поставок большого SUV в РФ нет, хотя у дилеров еще имеются дореформенные машины. Зато модернизированный Palisade добрался до соседнего Казахстана – там уже стартовали продажи, клиентам предложены автомобили локальной сборки (дореформенный кросс там тоже делали, для РФ модель прежде собирал калининградский «Автотор»).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Напомним, после рестайлинга Палисаду длиной почти пять метров достались новая радиаторная решетка с пластинами и другие бамперы, патрубки выпускной системы отныне квадратные вместо трапециевидных. Еще заменили головную оптику, при этом сохранили разделенные на три части вертикальные ходовые огни (нижние секции сделали в виде четкой литеры L). В салоне – новое рулевое колесо, дефлекторы обдува спрятали в одну линию, экран мультимедийной системы стал больше.

В Казахстане Hyundai Palisade пока представлен с единственным мотором – это прежний бензиновый «атмосферник» V6 3.5 MPI. При этом двигатель уже «не придушен», как в России: на рестайлинговом кроссовере он выдает 277 л.с. (в РФ – 249 л.с.). Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», привод только полный. Между тем в брошюре SUV еще указан дизель 2.2 мощностью 200 л.с. (он был и у дореформенной модели), то есть позже гамму могут расширить.

Обновленный кроссовер доступен в трех комплектациях. В базовой версии Family есть светодиодная оптика, 20-дюймовые диски, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, виртуальная «приборка» (также на 12,3 дюйма), подогрев руля и кресел, трехзонный климат-контроль, люк в крыше, вентиляция передних сидений, круиз-контроль, камеры кругового обзора. В исполнении Luxe появляются отделка кожей Nappa, панорамный люк, проекционный дисплей и комплекс Hyundai Smart Sense (адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения). Топовый Palisade Calligraphy – это еще массажер водительского кресла, вентиляция задних сидений и салонное зеркало с дисплеем. Модель по умолчанию имеет восьмиместный салон, семь мест – опция для всех комплектаций.

В пересчете на наши деньги по актуальному курсу рестайлинговый Hyundai Palisade обойдется в Казахстане примерно в 3 430 000 – 3 830 000 рублей. Для сравнения, в России дореформенный бензиновый кроссовер по прайсу сегодня стоит от 5 319 000 рублей.

кроссовер Казахстан авторынок новинки рестайлинг Hyundai Hyundai Palisade

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Большой и маленький: изучаем автобусы ГАЗель e-City и ГАЗ Citymax 9 Мы уже рассказывали о наиболее заметных автобусах международной выставки Busworld 2022, прошедшей недавно в Москве. Конечно, в рамках одного материала рассказать обо всех новинках подробно... 2303 0 2 06.12.2022
Статьи / Путешествия 3500 км от Москвы. В гостях у ханты и манси Продолжаем следить за нашими пилигримами, Алексеем Жирухиным и Сергеем Лысенко. В этой части отчета они расскажут нам о Ханты-Мансийске и Когалыме. 589 0 1 05.12.2022
Статьи / Популярные вопросы Что такое опасное вождение и можно ли получить за него штраф Буквально пару недель назад мы разбирались в том, что ПДД ограничивают перестроения не только при опасном вождении. Сегодня же поговорим непосредственно о самом опасном вождении. Какие мане... 344 0 1 05.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 18267 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14638 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11943 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings