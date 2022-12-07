В Казахстане стартовал обновлённый Hyundai Palisade, и он дешевле дореформенного SUV в РФ

В соседней стране большой кроссовер пока представлен только с бензиновым мотором. На выбор предложены три комплектации.

Рестайлинговый Hyundai Palisade дебютировал минувшей весной, причем еще до премьеры стало известно о планах марки вывести такой кросс на наш рынок: обновленная модель должна была появиться осенью. В связи с текущими событиями официальных поставок большого SUV в РФ нет, хотя у дилеров еще имеются дореформенные машины. Зато модернизированный Palisade добрался до соседнего Казахстана – там уже стартовали продажи, клиентам предложены автомобили локальной сборки (дореформенный кросс там тоже делали, для РФ модель прежде собирал калининградский «Автотор»).

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Напомним, после рестайлинга Палисаду длиной почти пять метров достались новая радиаторная решетка с пластинами и другие бамперы, патрубки выпускной системы отныне квадратные вместо трапециевидных. Еще заменили головную оптику, при этом сохранили разделенные на три части вертикальные ходовые огни (нижние секции сделали в виде четкой литеры L). В салоне – новое рулевое колесо, дефлекторы обдува спрятали в одну линию, экран мультимедийной системы стал больше.



В Казахстане Hyundai Palisade пока представлен с единственным мотором – это прежний бензиновый «атмосферник» V6 3.5 MPI. При этом двигатель уже «не придушен», как в России: на рестайлинговом кроссовере он выдает 277 л.с. (в РФ – 249 л.с.). Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», привод только полный. Между тем в брошюре SUV еще указан дизель 2.2 мощностью 200 л.с. (он был и у дореформенной модели), то есть позже гамму могут расширить.



Обновленный кроссовер доступен в трех комплектациях. В базовой версии Family есть светодиодная оптика, 20-дюймовые диски, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, виртуальная «приборка» (также на 12,3 дюйма), подогрев руля и кресел, трехзонный климат-контроль, люк в крыше, вентиляция передних сидений, круиз-контроль, камеры кругового обзора. В исполнении Luxe появляются отделка кожей Nappa, панорамный люк, проекционный дисплей и комплекс Hyundai Smart Sense (адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения). Топовый Palisade Calligraphy – это еще массажер водительского кресла, вентиляция задних сидений и салонное зеркало с дисплеем. Модель по умолчанию имеет восьмиместный салон, семь мест – опция для всех комплектаций.



В пересчете на наши деньги по актуальному курсу рестайлинговый Hyundai Palisade обойдется в Казахстане примерно в 3 430 000 – 3 830 000 рублей. Для сравнения, в России дореформенный бензиновый кроссовер по прайсу сегодня стоит от 5 319 000 рублей.