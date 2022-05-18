Ещё один обновлённый Hyundai Palisade: «внедорожная» версия SUV не досталась, зато есть дизель

Модернизированный Hyundai Palisade дебютировал еще в апреле, однако то была версия для Северной Америки, теперь же такой кросс представили в Корее. К слову, хоть Штаты и являются крупнейшим рынком для модели (в 2021-м реализовано 86 539 шт., +6%; результат Palisade на родине Хёндэ – 52 338 шт. и -19%), но первыми рестайлинговый SUV получат именно корейцы: продажи стартуют уже завтра, 19 мая, тогда как американцы смогут приобрести кросс грядущим летом.

Базовый обновленный Hyundai Palisade для Кореи

Внешне большой кроссовер в целом изменился так же, как в США: Палисаду досталась новая радиаторная решетка с пластинами (у базового исполнения они черные, как и массивная рамка решетки) и иные бамперы, а патрубки выпускной системы отныне квадратные вместо трапециевидных. Еще заменили головную оптику, при этом сохранили разделенные на три части вертикальные ходовые огни (нижние секции сделали в виде четкой литеры L). А вот «внедорожный» вариант XRT (защитные накладки спереди и сзади, черные диски и рейлинги на крыше) корейскому SUV не положен – как и ожидалось, такая версия будет эксклюзивом для американского рынка.



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В салоне – новое рулевое колесо, дефлекторы обдува спрятали в одну линию, экран мультимедийной системы стал больше (12,3 дюйма вместо 10,25 дюйма). «Фишка» дорогой версии Calligraphy – отделка светлой кожей Nappa. Также в корейском офисе заявили об улучшенной шумоизоляции. Как и прежде, модель доступна в семи- или восьмиместном исполнении. Кроме того, на родине марки в строю осталась топ-версия VIP: у такого кроссовера между креслами второго ряда установлена тумба, выполняющая роль подлокотника; в нее же встроены ионизатор воздуха, подстаканники с функцией подогрева/охлаждения и сенсорная панель, на которую выведено управление тем самым ионизатором и планшетами, закрепленными на спинках передних сидений. В подголовники VIP-кресел интегрированы динамики.



Темный салон — топ-версии VIP 1 / 7 Темный салон — топ-версии VIP 2 / 7 Темный салон — топ-версии VIP 3 / 7 Темный салон — топ-версии VIP 4 / 7 Темный салон — топ-версии VIP 5 / 7 Темный салон — топ-версии VIP 6 / 7 Темный салон — топ-версии VIP 7 / 7

Как и в Штатах, в Корее Hyundai Palisade предложен с прежним бензиновым «атмосферником» V6 3.8 GDI (295 л.с. и 355 Нм). А еще корейцы могут выбрать кроссовер с турбодизелем 2.2, который не предусмотрен для американского Палисада. О модернизации мотора на «тяжелом» топливе компания не сообщила, так что пока неизвестно, заменили ли «чугунный» дизель на более современный – с алюминиевым блоком. Как бы то ни было, но отдача не изменилась: дизельный движок выдает 202 л.с. и 441 Нм. Коробка одна – восьмиступенчатый «автомат». Привод – передний или полный.



На корейском рынке рестайлинговый Hyundai Palisade стоит от 30 300 долларов.



Сроки появления такого SUV в России в связи с известными событиями прогнозировать сложно. Напомним, российскому SUV тоже положен дизель 2.2., плюс бензиновый V6 3.5 MPI (249 л.с.), в РФ модель бывает исключительно с полным приводом.