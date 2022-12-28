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На российском заводе Toyota будут выпускать автомобили под другими брендами

28.12.2022 133 0 0

Предприятие в Санкт-Петербурге, принадлежащее японской компании, после остановки конвейера прошло процедуру консервации.

Компания Toyota объявила о приостановке конвейера своего завода, расположенного в Северной столице, в начале марта текущего года. В конце сентября производитель опубликовал официальное сообщение о решении прекратить производство автомобилей в РФ и закрыть свою петербургскую площадку. В середине ноября начался процесс увольнения сотрудников по соглашению сторон. Персоналу предложили компенсационные выплаты от двенадцати окладов.

Ранее речи о продаже завода Toyota в Санкт-Петербурге не шло, во всяком случае у НАМИ (подведомственной Минпромторгу РФ организации) не было в планах покупки этой площадки вслед за петербургским предприятием Nissan (оно было отдано под управление АВТОВАЗа, в следующем году на его мощностях начнут выпускать некие новые модели Lada).

Теперь в ходе интервью ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о том, что ждёт петербургский завод Toyota в скором будущем. Он отметил, что «после остановки производства завод в Санкт-Петербурге прошёл процедуру консервации». Глава Минпромторга пояснил, что сейчас ведомство совместно с правительством Санкт-Петербурга изучает различные варианты для «дальнейшего развития и целевого использования производственной площадки».

По его словам, решение о будущем российского завода Toyota «на выходе». Скорее всего, на мощностях предприятия в дальнейшем наладят выпуск автомобилей. Пока что Денис Мантуров не рассказал о том, машины каких именно брендов будут сходить с конвейера этого предприятия, подчеркнув, что соответствующее решение ещё не принято.

Предположительно российские активы Тойоты купит некая сторонняя компания. Глава Минпромторга РФ отметил, что у японской корпорации, скорее всего, не будет опциона на обратный выкуп в течение нескольких последующих лет (подобные сделки ранее заключили Renault, Nissan и Mazda).

Завод Toyota в Шушарах приступил к работе в 2007 году, его производственные мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. машин ежегодно. По итогам 2021 года с конвейера сошло 80,8 тыс. автомобилей, что на 20% больше, чем годом ранее. Штат сотрудников на момент середины ноября насчитывал 1,9 тыс. человек.

Напомним, на этом заводе ранее выпускались самые востребованные автомобили бренда на российском рынке: седан бизнес-класса Toyota Camry и кроссовер RAV4. Согласно статистике АЕБ, по итогам прошлого года «четырёхдверка» разошлась в РФ тиражом в 31 983 экземпляра (+16,8% в предыдущему году), а SUV – 38 441 шт. (+5,5%). Автомобили, производимые на этом заводе, ранее поставлялись в Армению, Беларусь и Казахстан.

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