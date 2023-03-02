Hyundai Solaris нового поколения: свежие подробности

Седан не только радикально сменил имидж, но и заметно подрос. Полноценная премьера уже не за горами.

Индийское подразделение Hyundai продолжает подогревать интерес к «четырехдверке» Verna новой генерации: опубликован видеотизер, плюс раскрыты габариты и кое-какие подробности об оснащении. Напомним, в других странах модель известна как Accent, а в России она зовется Solaris. Индия же станет дебютным рынком для свежего седана, там презентацию проведут 21 марта.

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Длина новой «четырехдверки» равна 4535 мм, что на 95 мм больше по сравнению с предыдущей индийской Verna. В ширину седан прибавил 36 мм (теперь 1765 мм), колесная база увеличена на 70 мм до 2670 мм. А вот высота не изменилась – 1475 мм. Российский актуальный Hyundai Solaris уступает прежней Верне по длине и высоте (показатели нашей модели – 4405 и 1469 мм), ширина и расстояние между осями у машин совпадают. Объем багажника седана нового поколения – 528 литров против 480 литров у предшественника (у Соляриса – те же 480 л).



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В тизерном ролике впервые засвечен интерьер модели, правда, пока продемонстрировали лишь галерку. Зато есть словесное описание: Verna/Solaris обещаны более просторный салон, «кожаная обивка премиум-класса» (видимо, речь все же о кожзаме), мягкие материалы отделки передней панели, охлаждаемый бардачок и штатный держатель для телефона. Также в Hyundai заявили о «более широком открывании багажника».



Что же касается дизайна экстерьера, то новый седан выглядит куда агрессивнее предшественника: машину без лоскутка камуфляжа мы разглядывали на предыдущих шпионских фото. Модели досталась широкая радиаторная решетка, которую вдобавок «уронили». Под кромкой капота проходит светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней (как у рестайлинговой Сонаты и флагманского Grandeur), сами фары (тоже диодные) установили ниже, чем у предыдущей модели, а под ними расположены отдельные противотуманки. Задние фонари сделали в виде единой плашки с «ответвлениями» по краям, при этом на корме еще имеются «прорези».



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Индийцам новую Verna предложат с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI и «турбочетверкой» T-GDI аналогичного объема (мощность все еще не названа). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой «механикой», турбомотору также положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Предыдущий индийский седан оснащался 115-сильным полуторалитровым же «атмосферником» и «турботройкой» 1.0 (120 л.с.), кроме того, у предшественника был дизель 1.5 CRDi на 115 л.с. На некоторый рынках, включая Россию, прежняя модель представлена с атмосферными моторами 1.4 и 1.6.



Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 1 / 5 Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 2 / 5 Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 3 / 5 Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 4 / 5 Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 5 / 5

В Индии выпуск «четырехдверки» уже стартовал. К слову, местный завод Hyundai должен стать основной производственной площадкой для Verna: машины будут поставлять в страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Увы, в РФ следующий Солярис можно не ждать – по крайней мере, в ближайшем будущем. Сейчас все российские премьеры Hyundai-Kia «на паузе», когда кончится эта «пауза» и кончится ли вообще – неизвестно.

