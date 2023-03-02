Новинки ×

Hyundai Solaris нового поколения: свежие подробности

02.03.2023 332 0 0

Седан не только радикально сменил имидж, но и заметно подрос. Полноценная премьера уже не за горами.

Индийское подразделение Hyundai продолжает подогревать интерес к «четырехдверке» Verna новой генерации: опубликован видеотизер, плюс раскрыты габариты и кое-какие подробности об оснащении. Напомним, в других странах модель известна как Accent, а в России она зовется Solaris. Индия же станет дебютным рынком для свежего седана, там презентацию проведут 21 марта.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Длина новой «четырехдверки» равна 4535 мм, что на 95 мм больше по сравнению с предыдущей индийской Verna. В ширину седан прибавил 36 мм (теперь 1765 мм), колесная база увеличена на 70 мм до 2670 мм. А вот высота не изменилась – 1475 мм. Российский актуальный Hyundai Solaris уступает прежней Верне по длине и высоте (показатели нашей модели – 4405 и 1469 мм), ширина и расстояние между осями у машин совпадают. Объем багажника седана нового поколения – 528 литров против 480 литров у предшественника (у Соляриса – те же 480 л).

1 / 2
2 / 2

В тизерном ролике впервые засвечен интерьер модели, правда, пока продемонстрировали лишь галерку. Зато есть словесное описание: Verna/Solaris обещаны более просторный салон, «кожаная обивка премиум-класса» (видимо, речь все же о кожзаме), мягкие материалы отделки передней панели, охлаждаемый бардачок и штатный держатель для телефона. Также в Hyundai заявили о «более широком открывании багажника».

Что же касается дизайна экстерьера, то новый седан выглядит куда агрессивнее предшественника: машину без лоскутка камуфляжа мы разглядывали на предыдущих шпионских фото. Модели досталась широкая радиаторная решетка, которую вдобавок «уронили». Под кромкой капота проходит светодиодная полоска, выполняющая роль ходовых огней (как у рестайлинговой Сонаты и флагманского Grandeur), сами фары (тоже диодные) установили ниже, чем у предыдущей модели, а под ними расположены отдельные противотуманки. Задние фонари сделали в виде единой плашки с «ответвлениями» по краям, при этом на корме еще имеются «прорези».

1 / 2
2 / 2

Индийцам новую Verna предложат с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI и «турбочетверкой» T-GDI аналогичного объема (мощность все еще не названа). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой «механикой», турбомотору также положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Предыдущий индийский седан оснащался 115-сильным полуторалитровым же «атмосферником» и «турботройкой» 1.0 (120 л.с.), кроме того, у предшественника был дизель 1.5 CRDi на 115 л.с. На некоторый рынках, включая Россию, прежняя модель представлена с атмосферными моторами 1.4 и 1.6.

Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
1 / 5
Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
2 / 5
Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
3 / 5
Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
4 / 5
Предыдущая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
5 / 5

В Индии выпуск «четырехдверки» уже стартовал. К слову, местный завод Hyundai должен стать основной производственной площадкой для Verna: машины будут поставлять в страны Ближнего Востока и Латинской Америки. Увы, в РФ следующий Солярис можно не ждать – по крайней мере, в ближайшем будущем. Сейчас все российские премьеры Hyundai-Kia «на паузе», когда кончится эта «пауза» и кончится ли вообще – неизвестно.

седан Индия авторынок новинки Hyundai Hyundai Solaris

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Индекс воздушного фильтра: запчасти на пороге крутого подорожания? С прошлой весны мы наблюдаем за изменением цен на основные расходники, масла, шины и некоторые редкие детали. Нашему мониторингу почти год – предварительные итоги ушедшего года мы подвели в... 112 0 0 02.03.2023
Статьи / Практика Неудачный зазор или плохая смазка? Ищем причину задиров в моторах Hyundai Theta II 2,0 О проблемах массовых корейских моторов 2,0 и 2,4 серии Theta, вроде бы простых по конструкции, не обремененных турбинами и непосредственным впрыском, мы начали рассказывать в первой части м... 2487 0 1 01.03.2023
Статьи / Популярные вопросы Поправки в правила проезда круговых перекрестков с 1 марта 2023: почему ничего не изменилось С 1 марта в ПДД вносится пакет изменений, и одно из них снова касается правил проезда перекрестков с круговым движением. Однако на практике ничего не поменяется – давайте взглянем на поправк... 24309 0 4 27.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 12256 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10821 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 10420 4 3 08.11.2022
Change privacy settings