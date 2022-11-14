Седан Hyundai Grandeur седьмого поколения: новые моторы, полный привод и ажиотаж

Внешность и салон седана Grandeur нового, седьмого по счету, поколения компания Hyundai рассекретила в середине октября. Теперь же появились подробности о технике и оснащении, вдобавок в Корее объявлены цены. «Живые» продажи стартуют на родине марки завтра, 15 ноября. При этом, как заявили в Хёндэ, интерес к новинке проявили уже свыше 100 000 клиентов!

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Напомним, самый первый Hyundai Grandeur дебютировал в 1986 году, он был лицензионной копией Mitsubishi Debonair. Модель уходящего шестого поколения в строю с 2016-го (в некоторых странах это Azera), а в 2019-м такая «четырехдверка» пережила радикальный рестайлинг. Ну и добавим, что Grandeur является самой престижной и дорогой легковушкой в гамме марке, круче только машины премиум-бренда Genesis. А еще модель Hyundai возглавляет список самых продаваемых легковушек всего корейского рынка.



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Сначала вновь пробежимся по дизайну. Седану добавили ретромотивов – это вытянутые отдельные окошки в задних стойках, которые отсылают к первому Grandeur. Новая модель также отличилась наличием сплошной диодной полоски на «носу» (ее в компании называют «бесшовной»; выполняет роль ходовых огней) и крупных вертикальных блоков фар (как у минивэна Staria). Еще модель получила безрамочные двери с выдвижными ручками и сделанные в виде единой линии задние фонари. Новинке положены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса (у предшественника 20-дюймовых дисков нет).



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Длина «седьмого» Hyundai Grandeur равна 5035 мм, что на 45 мм больше, чем у предыдущего седана (задний свес увеличен на 50 мм). В ширину «четырехдверка» прибавила 5 мм (теперь 1880 мм), высота, напротив, урезана на 10 мм до 1460 мм. Колесная база – те же 2895 мм (+10 мм по сравнению с предшественником), что и у дебютировавшего год назад родственного седана Kia K8 (пришел на смену Cadenza). А вот объем багажника отныне меньше – 480 вместо 515 литров (по методике VDA; у газовой версии – 320 литров против 360 л у предыдущей модели).



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Внутри – табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 12,3 дюйма). Еще один дисплей (10,25 дюйма) красуется на месте центральной консоли – на него вывели управление «климатом» и другими функциями. При этом выше имеется ряд физических кнопок с «крутилками» по краям. «Комплимент» самому первому Hyundai Grandeur – стилизованное под односпицевое рулевое колесо. Ни привычного селектора коробки, ни шайбы, ни кнопочного пульта нет: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. У передних кресел плоские подголовники на широких «ножках», спинки задних сидений тоже можно сдвинуть. В отделке интерьера используются кожа Nappa, натуральное дерево и алюминий. Кроме того, в Hyundai заявили об улучшенной шумоизоляции (в частности, за счет конструкции дверей с «тройным уплотнением» и «двойным остеклением», плюс звукопоглощающие шины).



Новый Hyundai Grandeur

В арсенале нового Hyundai Grandeur также значатся подвеска с адаптивными амортизаторами, десять подушек безопасности, система аутентификации по отпечатку пальца, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.



Базовый двигатель остался прежним – это четырехцилиндровый «атмосферник» 2.5 GDI мощностью 198 л.с. На смену 290-сильному мотору V6 3.3 GDI пришел V6 3.5, который в версии GDI выдает 300 л.с. У последнего движка есть и пропановый вариант – LPG – с отдачей в 240 л.с. (мощность прежнего работающего на газе V6 3.0 LPi – 235 л.с.). В строю осталась и «простая» гибридная версия (без возможности зарядки от электросети), но установка новая: на основе «турбочетверки» 1.6 T-GDI, совокупная отдача такого седана – 180 л.с. (у предшественника установка на основе «атмосферника» 2.4 MPI, суммарная мощность – 200 л.с.).

Новый Hyundai Grandeur

«Традиционные» версии Grandeur укомплектованы восьмиступенчатым «автоматом», у гибрида – 6АКП. Все исполнения переднеприводные, при этом седан с V6 3.5 GDI также можно заказать с полноприводной трансмиссией (с муфтой на задней оси), тогда как предшественнику вариант 4WD не положен. Отметим, у родственной «четырехдверки» Kia K8 аналогичная моторная гамма (для «восьмерки» также предусмотрен полный привод).



Цена Hyundai Grandeur нового поколения начинается с отметки в 28 000 долларов.