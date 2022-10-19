Hyundai Grandeur перешёл в седьмое поколение: флагманский седан вновь смог удивить дизайном

Экстерьер и интерьер новой «четырехдверки» выполнены с оглядкой на самую первую модель. А вот о технике пока ни слова.

Седан Hyundai Grandeur в строю с 1986 года. Модель пока еще актуальной, шестой по счету, генерации дебютировала в 2016-м (на некоторых рынках она известна как Azera), а три года спустя «четырехдверка» пережила радикальный рестайлинг, отличившись, в том числе, скрытыми диодными ходовыми огнями. К слову, ныне это самая престижная и дорогая легковушка марки, круче только машины премиум-бренда Genesis. Кроме того, в родной Корее Grandeur возглавляет личный рейтинг Hyundai: в 2021-м седан там разошелся тиражом 89 000 экземпляров, результат января-сентября текущего года – 49 600 единиц. Теперь же раскрыт «седьмой» Hyundai Grandeur, и у него еще более смелый дизайн, причем компания добавила ретромотивов.

Hyundai Grandeur первого поколения

То самое «ретро» – это, прежде всего, вытянутые отдельные окошки в задних стойках, которые отсылают к модели первого поколения (та, в свою очередь, была лицензионной копией Mitsubishi Debonair). Другие особенности экстерьера нового Hyundai Grandeur – выполняющая роль ходовых огней сплошная полоска на «носу» (ее в компании называют «бесшовной»), крупные вертикальные блоки фар (как у вэна Staria), внушительная радиаторная решетка, безрамочные двери с выдвижными ручками и сделанные в виде единой линии задние фонари. Разумеется, вся оптика диодная. Также для седана предусмотрены 20-дюймовые колеса (у предшественника 18- или 19-дюймовые диски).



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Размеры еще не названы. Длина предыдущего Grandeur равна 4990 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2885 мм.



В салоне – табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Еще один экран, причем тоже довольно большой, красуется на месте центральной консоли – на него вывели управление «климатом» и другими функциями. При этом выше имеется ряд физических кнопок с «крутилками» по краям.

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«Комплимент» самому первому Hyundai Grandeur – стилизованное под односпицевое рулевое колесо. Ни привычного селектора коробки, ни шайбы, ни кнопочного пульта нет: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. У передних кресел плоские подголовники на широких «ножках». Также «седьмой» седан получил систему аутентификации по отпечатку пальца. Наконец, в отделке интерьера использованы кожа, натуральное дерево и алюминий.



Новый Hyundai Grandeur

О начинке нового Grandeur компания пока не рассказала. Предшественник в Корее сегодня доступен с бензиновыми «атмосферниками» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.3 GDI (290 л.с.), еще можно выбрать версию с работающем на газе двигателем V6 3.0 LPi (235 л.с.). Есть и гибрид с установкой на основе мотора 2.4 MPI.



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Полноценную премьеру Hyundai Grandeur седьмой генерации должен справить в ближайшее время.

