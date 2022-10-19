Новинки ×
  • Hyundai Grandeur перешёл в седьмое поколение: флагманский седан вновь смог удивить дизайном

Hyundai Grandeur перешёл в седьмое поколение: флагманский седан вновь смог удивить дизайном

19.10.2022 403 0 0

Экстерьер и интерьер новой «четырехдверки» выполнены с оглядкой на самую первую модель. А вот о технике пока ни слова.

 

Седан Hyundai Grandeur в строю с 1986 года. Модель пока еще актуальной, шестой по счету, генерации дебютировала в 2016-м (на некоторых рынках она известна как Azera), а три года спустя «четырехдверка» пережила радикальный рестайлинг, отличившись, в том числе, скрытыми диодными ходовыми огнями. К слову, ныне это самая престижная и дорогая легковушка марки, круче только машины премиум-бренда Genesis. Кроме того, в родной Корее Grandeur возглавляет личный рейтинг Hyundai: в 2021-м седан там разошелся тиражом 89 000 экземпляров, результат января-сентября текущего года – 49 600 единиц. Теперь же раскрыт «седьмой» Hyundai Grandeur, и у него еще более смелый дизайн, причем компания добавила ретромотивов.

Hyundai Grandeur первого поколения

То самое «ретро» – это, прежде всего, вытянутые отдельные окошки в задних стойках, которые отсылают к модели первого поколения (та, в свою очередь, была лицензионной копией Mitsubishi Debonair). Другие особенности экстерьера нового Hyundai Grandeur – выполняющая роль ходовых огней сплошная полоска на «носу» (ее в компании называют «бесшовной»), крупные вертикальные блоки фар (как у вэна Staria), внушительная радиаторная решетка, безрамочные двери с выдвижными ручками и сделанные в виде единой линии задние фонари. Разумеется, вся оптика диодная. Также для седана предусмотрены 20-дюймовые колеса (у предшественника 18- или 19-дюймовые диски).

Новый Hyundai Grandeur
1 / 7
Новый Hyundai Grandeur
2 / 7
Новый Hyundai Grandeur
3 / 7
Новый Hyundai Grandeur
4 / 7
Новый Hyundai Grandeur
5 / 7
Новый Hyundai Grandeur
6 / 7
Новый Hyundai Grandeur
7 / 7

Размеры еще не названы. Длина предыдущего Grandeur равна 4990 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2885 мм.

В салоне – табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Еще один экран, причем тоже довольно большой, красуется на месте центральной консоли – на него вывели управление «климатом» и другими функциями. При этом выше имеется ряд физических кнопок с «крутилками» по краям. 

Новый Hyundai Grandeur
1 / 7
Новый Hyundai Grandeur
2 / 7
Новый Hyundai Grandeur
3 / 7
Новый Hyundai Grandeur
4 / 7
Новый Hyundai Grandeur
5 / 7
Новый Hyundai Grandeur
6 / 7
Новый Hyundai Grandeur
7 / 7

«Комплимент» самому первому Hyundai Grandeur – стилизованное под односпицевое рулевое колесо. Ни привычного селектора коробки, ни шайбы, ни кнопочного пульта нет: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. У передних кресел плоские подголовники на широких «ножках». Также «седьмой» седан получил систему аутентификации по отпечатку пальца. Наконец, в отделке интерьера использованы кожа, натуральное дерево и алюминий.

Новый Hyundai Grandeur

О начинке нового Grandeur компания пока не рассказала. Предшественник в Корее сегодня доступен с бензиновыми «атмосферниками» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.3 GDI (290 л.с.), еще можно выбрать версию с работающем на газе двигателем V6 3.0 LPi (235 л.с.). Есть и гибрид с установкой на основе мотора 2.4 MPI.

Предыдущий Hyundai Grandeur
1 / 4
Предыдущий Hyundai Grandeur
2 / 4
Предыдущий Hyundai Grandeur
3 / 4
Предыдущий Hyundai Grandeur
4 / 4

Полноценную премьеру Hyundai Grandeur седьмой генерации должен справить в ближайшее время.

седан авторынок новинки Hyundai Hyundai Grandeur

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы С какой стороны нужно обходить автомобиль при посадке и высадке и почему это важно Жизнь водителя полна важных мелочей, которые важно соблюдать. Подходя к машине, осмотри ее на предмет видимых неисправностей. Сел в машину – пристегнись, включи ближний свет (если нет ДХО)... 441 2 1 17.10.2022
Статьи / Практика Остановка по требованию: что ломается в главном тормозном цилиндре Что такое главный тормозной цилиндр (или просто ГТЦ), раньше знали все. Сейчас о нём вспоминают намного реже: у ГТЦ заметно выросла надёжность, и на новых машинах он практически не подводит.... 859 0 1 14.10.2022
Статьи / Путешествия Продавцы воздуха: как ушлые дельцы зарабатывают деньги в очередях на границах Прошедшие две недели ознаменовались огромными очередями машин на границах России и стран ближнего зарубежья. А там, где есть очереди, сложности и ажиотаж, всегда находятся желающие половить... 925 0 5 14.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 13740 7 176 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11857 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8826 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings