Теперь официально: пришедший на смену Kia Cadenza седан K8 получил полный привод

Облик своего нового седана компания Kia раскрыла в феврале, в начале этого месяца были опубликованы фото интерьера. А теперь, наконец, марка обнародовала характеристики, более того, в Корее уже открыт прием предварительных заказов. Напомним, прежде считалось, что «четырехдверку» будут позиционировать в качестве K7 следующей генерации: такой индекс модель носит на домашнем рынке, в других же странах она известна как Cadenza, и это самый дорогой переднеприводный седан Kia, круче только K9/K900 на заднеприводной платформе. Однако от «семерки» решено отказаться (к слову, она теряет покупателей) – новому седану присвоен индекс K8.

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На первом этапе «восьмерка» будет доступна на родине с тремя двигателями: это бензиновые «атмосферники» 2.5 GDI (198 л.с.) и V6 3.5 GDI (300 л.с.), а также газовый V6 3.5 LPI (240 л.с.), все моторы сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом». Позже в Корее появятся гибридные версии с установкой на основе «турбочетверки» 1.6 T-GDI (отдача пока не названа), при этом в глобальном релизе Kia отмечается, что кое-где этот турбомотор будет базовым (видимо, имеется в виду «традиционный» вариант – не гибрид). А еще сбылся прогноз корейских СМИ: для седана с 300-сильным V6 3.5 предусмотрен полный привод, с муфтой на задней оси (остальные версии – переднеприводные). Между тем у K7/Cadenza за всю ее историю полного привода не было.



Габариты в пресс-материалах не указаны, зато они есть в корейском блоге марки. Длина Kia K8 равна 5015 мм, что на 20 мм больше, чем у уходящего седана K7, ширина новинки – 1875 мм (+5 мм по сравнению с «семеркой»), высота – 1455 мм (-15 мм), колесная база выросла на 40 мм до 2895 мм. Спереди у «восьмерки» стойки McPherson, сзади – многорычажка. Кроме того, дорогим исполнениям положена подвеска с адаптивными амортизаторами.

«Фишки» экстерьера K8 – узкие светодиодные фары, безрамочная радиаторная решетка с ромбовидными ячейками, «мозаичные» же блоки ходовых огней и выполненные в виде единой плашки задние фонари со множеством мелких светящихся треугольников.

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В салоне – изогнутое табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и экран мультимедийной системы (диагональ каждого экрана – 12,3 дюйма). Также седану досталась сенсорная панель управления трехзонным климат-контролем и мультимедиа (их также можно настраивать с помощью голоса), причем на ней оставили пару шайб. В отделке использованы дерево и металл, кресла могут быть обиты кожей Nappa. Водительское сиденье имеет не только электрорегулировки, но и «воздушные карманы» в области бедер и спинки для оптимального комфорта, длину нижней части можно регулировать, плюс есть функция «умной поддержки» — на скорости более 130 км/ч или при включении спорт-режима кресло плотно «прижимается» к телу. Такое сиденье в Kia назвали Ergo Motion. К слову, у всех сидений есть вентиляция и подогрев.



Еще в списке оборудования значатся: 12-дюймовый проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль (использует данные навигатора), камеры кругового обзора, системы предотвращения столкновений (фронтального, бокового и при движении задним ходом), обновленный ассистент движения по магистрали (поддерживает заданные расстояние и скорость до впереди идущей машины и выравнивает автомобиль даже на изогнутом участке) и дистанционная парковка.



Цена Kia K8 с двигателем 2.5 GDI начинается с отметки в 32 790 000 вон, что эквивалентно примерно 2 167 000 рублей по актуальному курсу. За седан с V6 3.5 GDI нужно выложить минимум 36 180 000 вон (2 391 000 рублей), «четырехдверка» с V6 3.5 LPI стоит от 32 200 000 вон (2 128 000 рублей). В Корее «живые» продажи стартуют в апреле. Позже новый седан появится и в других странах, но входит ли в список Россия – пока неизвестно. Отметим, модель K7/Cadenza у нас не представлена.

