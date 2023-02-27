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Hyundai Solaris нового поколения поймали без камуфляжа

27.02.2023 2735 0 3

Бюджетная «четырехдверка» радикально сменила имидж. Кроме того, кое-где модель предложат с новым мотором.

Дебютным рынком для сменившего поколение компактного седана Hyundai станет Индия: полноценные фирменные изображения такого автомобиля местное подразделение марки распространило неделю назад. А вот «живые» фото «четырехдверки», лишенной какого-либо камуфляжа, прилетели из Кореи, их выложили в сообществе MotorsJason (оно же Maylon) на онлайн-площадке Naver. Напомним, на некоторых рынках (включая индийский) бюджетник зовется Verna, кое-где это Accent, а в России седан известен как Solaris. Кстати, на родине бренда модель давно не продают, и «камбэк» не планируется: там лишь обкатывают машины новой генерации. Ну и отметим, что шпионы застукали леворульный Акцент, а не версию для индийцев.

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У нового седана гораздо более агрессивный облик. Так, радиаторная решетка теперь шире, вдобавок ее «уронили». Под кромкой нового рельефного капота проходит диодная полоска, выполняющая роль дневных ходовых огней, — в стиле рестайлинговой Сонаты и флагманского Grandeur (у Accent/Solaris/Verna этот элемент состоит из трех секций, тогда как, например, у Grandeur сплошная линия). Сами фары установили ниже, чем у предыдущей модели, под ними расположены отдельные противотуманки. Задние фонари сделали в виде единой плашки с «ответвлениями» по краям, при этом на корме еще имеются «прорези». Наконец, заднее стекло и багажник стали более покатыми.

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Габариты все еще не раскрыты. Длина нашего прежнего Соляриса равна 4405 мм, предыдущей индийской Verna – 4440 мм. Колесная база у машин совпадает – 2600 мм.

Официальных картинок интерьера пока нет, впрочем, мы уже видели его на шпионских фото: внутри появилось табло – приборку и экран мультимедиа-системы поместили в один корпус.

Известно, что в Индии седан нового поколения будет доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI и «турбочетверкой» T-GDI аналогичного объема (мощность не названа). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой «механикой», турбомотору еще положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Предыдущий индийский седан оснащался 115-сильным полуторалитровым же «атмосферником» и «турботройкой» 1.0 (120 л.с.), а еще у предшественника был дизель 1.5 CRDi на 115 л.с. В некоторых странах, включая Россию, прежняя модель представлена с атмосферными моторами 1.4 и 1.6.

Официальные изображения индийской новой Hyundai Verna
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Официальные изображения индийской новой Hyundai Verna
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Презентацию свежей «четырехдверки» проведут в Индии 21 марта. У нас Солярис тоже должен был перейти в новое поколение, но из-за известных событий все российские премьеры концерна Hyundai-Kia сейчас «на паузе». Когда кончится эта «пауза» и кончится ли вообще – данных все еще нет.

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