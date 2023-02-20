Официально: раскрыта внешность Hyundai Solaris нового поколения

На данный момент свежая «четырехдверка» анонсирована только для индийского рынка, там модель предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор. Презентацию проведут в марте.

Первые тизеры компактного седана Hyundai нового поколения, предназначенного для Индии, были опубликованы неделю назад. К слову, взяв их за основу, дизайнер Kolesa.ru представил свое видение того, как может выглядеть машина. Ну а теперь сам производитель распространил пару полноценных фирменных изображений, вдобавок названа дата премьеры: модель дебютирует 21 марта. Напомним, индийцам «четырехдверка» известна под именем Verna, на некоторых рынках это Accent, ну а в России седан зовется Solaris.

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Модель сменила имидж: в Hyundai новый облик называют «спортивным» и «свирепым». Что ж, Verna/Solaris действительно выглядит эффектно. Так, радиаторная решетка стала шире, плюс ее «уронили» до нижней кромки довольно агрессивного бампера. Новый светодиодные фары расположены гораздо ниже, чем у предыдущего седана, а дневные ходовые огни сделали в виде диодной же полоски – как у рестайлинговой Сонаты и флагманского Grandeur. Младшая «четырехдверка» также получила рельефные капот и боковины, фонари отныне объединены функциональной плашкой с дополнительными «отростками». Наконец, заднее стекло и багажник стали более покатыми.



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Салон марка еще не рассекретила, но мы уже видели его на шпионских фото: внутри установили табло – приборку и экран мультимедиа-системы поместили в один корпус.



Официально объявлено, что в Индии новая Hyundai Verna будет доступна только с бензиновыми моторами: это «атмосферник» 1.5 MPI и «турбочетверка» T-GDI аналогичного объема (мощность пока не раскрыта). Оба двигателя работают в паре с шестиступенчатой «механикой», турбомотору еще положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Предыдущий индийский седан оснащался 115-сильным полуторалитровым же «атмосферником» и «турботройкой» 1.0 (120 л.с.), а еще у предшественника был дизель 1.5 CRDi на 115 л.с.

Прежняя Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 1 / 6 Прежняя Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 2 / 6 Прежняя Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 3 / 6 Прежняя Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 4 / 6 Прежняя Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 5 / 6 Прежняя Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России 6 / 6

В Индии уже принимают предварительные заявки на новую модель. Как и прежде, там будут продавать машины локального производства. Более того, ожидается, что именно индийский завод станет основной производственной площадкой для «четырехдверки»: в частности, оттуда Verna/Accent намерены поставлять в страны Ближнего Востока и Латинской Америки.



У нас Солярис тоже должен был перейти в следующее поколение, но из-за известных событий все российские премьеры концерна Hyundai-Kia сейчас «на паузе». Кончится ли вообще эта «пауза» — данных пока нет.