В начале этой недели корейская компания распространила первые тизеры будущей новинки, которые демонстрируют основные элементы внешности и позволяют нам представить, как будет выглядеть седан.

Модель Solaris впервые была представлена в 2010 году на Международном Московском автосалоне в виде концепта, и в конце того же года началось серийное производство бюджетного седана. Он стал локализованной для российского рынка версией модели Accent, которая предлагается на рынках Северной и Южной Америки, а в Китае он продаётся под именем Verna. В 2017 году состоялась премьера второго поколения Solaris, а спустя три года модель получила рестайлинг. Сейчас корейская компания готовит новое поколение бюджетника, и ранее тестовые образцы неоднократно были замечены фотошпионами во время испытаний. Теперь же у нас в распоряжении появились тизеры будущей новинки, позволяющие разглядеть несколько интересных деталей внешнего вида автомобиля.

Рендер нового Solaris/Verna

Наиболее характерным элементом можно считать горизонтальную светодиодную полоску, растянувшуюся по всей ширине передней части. Аналогичный элемент ранее получили несколько других новинок компании, среди которых футуристичный минивэн Staria, флагманский седан Grandeur и кроссовер Kona второго поколения. Основные блоки фар будут расположены в бампере и визуально объединены с широкой решёткой радиатора. Боковины автомобиля решены в стиле нынешнего седана Hyundai Elantra. Сзади новый Solaris легко будет узнать по оригинальным фонарям со светящейся полосой между ними и вертикальными «клыками» на концах.

Рендер нового Solaris/Verna

Основной производственной площадкой для нового седана станет Индия, там он будет выпускаться под именем Verna. Автомобиль будет доступен с двумя бензиновыми моторами – атмосферным 1.5 MPI и турбированным T-GDI того же объёма. Базовой трансмиссией для обоих вариантов станет 6-ступенчатая «механика», атмосферная версия также может комплектоваться вариатором, а турбированная – 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Премьера новинки ожидается в ближайшие недели.

Нынешний Hyundai Solaris 1 / 3 Нынешний Hyundai Solaris 2 / 3 Нынешний Hyundai Solaris 3 / 3

Сегодня в России официальные цены на нынешний Solaris стартуют с отметки в 1 408 000 рублей (1.4 МТ, 100 л.с.). Более мощный 123-сильный вариант 1.6 с 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся минимум в 1 554 000 руб.

Между тем, Hyundai также готовит заметный рестайлинг для седана Sonata.