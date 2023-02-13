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Теперь официально: анонсирован Hyundai Solaris нового поколения

13.02.2023 1503 0 1

Кое-где заказы на «четырехдверку» уже принимают, модель предложена с двумя бензиновыми моторами на выбор.

На прошлой неделе Kolesa.ru рассказал о том, компания Hyundai готовится к запуску производства сменившего поколение седана, который в зависимости от рынка носит имя Accent или Verna, ну а у нас зовется Solaris. Так вот, сегодня сама марка, наконец, распространила первые тизеры: картинки прилетели из Индии, расположенный в этой стране завод Хёндэ, напомним, и станет основной производственной площадкой для «четырехдверки». Индийская версия называется Verna.

В новом поколении седан сменил имидж, причем радикально – дизайн стал более «взрослым». Так, Solaris/Verna достались массивная радиаторная решетка и более рельефный капот, эффектные выштамповки есть и на боковинах. Диодные фары разместили гораздо ниже, чем у предшественника, а ходовые огни сделали в виде светодиодной же полоски – в стиле флагманской «четырехдверки» Hyundai Grandeur (но при этом ДХО Верны состоят из трех секций, тогда как у старшей модели сплошная  линия). Фонари теперь объединены функциональной плашкой с дополнительными «отростками» по бокам. Кроме того, заднее стекло и багажник стали более покатыми.

Габариты еще не раскрыты. Предыдущая Hyundai Verna длиннее и выше нашего Соляриса (4440 и 1475 мм против 4405 и 1469 мм), ширина и колесная база у машин совпадают (1729 и 2600 мм).

Интерьер пока засекречен, впрочем, мы видели его на шпионских фото: внутри появилось табло – приборку и экран мультимедиа-системы поместили в один корпус.

Уходящая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
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Уходящая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
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Уходящая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
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Уходящая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
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Уходящая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
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Уходящая Hyundai Verna для Индии и актуальный Hyundai Solaris для России
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Объявлено, что в Индии седан будет доступен с двумя бензиновыми моторами на выбор: это «атмосферник» 1,5 MPI и «турбочетверка» T-GDI аналогичного объема, оба двигателя сочетаются с шестиступенчатой «механикой», атмосферному еще положен вариатор IVT, а турбомотор может работать в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Мощность компания не назвала. Седан предыдущего поколения в Индии представлен со 115-сильным полуторалитровым же атмосферником и «турботройкой» 1,0 (120 л.с.), а еще у предшественника есть дизель 1,5 CRDi на 115 л.с.

Индийские дилеры Hyundai уже принимают предварительные заказы на Verna новой генерации, старт «живых» продаж намечен на весну.

В России Солярис тоже должен был перейти в следующее поколение, но из-за известных событий все премьеры концерна Hyundai-Kia сейчас «на паузе», и пока нет данных о том, кончится ли вообще эта «пауза».

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