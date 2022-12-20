Гибридные авто ×
  • Кроссовер Hyundai Kona получил ещё более смелый дизайн в новом поколении

Кроссовер Hyundai Kona получил ещё более смелый дизайн в новом поколении

20.12.2022 389 0 0

При этом паркетник по-прежнему будет доступен как минимум с тремя разными силовыми установками на выбор. На рынок SUV выйдет в начале следующего года.

Компактный кросс Hyundai Kona дебютировал в 2017 году, он бывает как только с ДВС, так и в виде гибрида и электрокара. Рестайлинг семейство пережило в 2020-м. В целом модель получилась удачной: согласно статистике CarSalesBase, в прошлом году в Европе было реализовано почти 110 000 паркетников, а в Штатах за тот же период Kona разошлась тиражом 90 000 экземпляров. И вот на подходе кросс второго поколения: компания Hyundai раскрыла дизайн такого SUV, вдобавок озвучены кое-какие характеристики.

Слева — базовая бензиновая новая Hyundai Kona, посередине — электрокар, справа — версия N Line
1 / 4
Слева — базовая бензиновая новая Hyundai Kona, посередине — электрокар, справа — версия N Line
2 / 4
Слева — базовая бензиновая новая Hyundai Kona, посередине — электрокар, справа — версия N Line
3 / 4
Слева — базовая бензиновая новая Hyundai Kona, посередине — электрокар, справа — версия N Line
4 / 4

Hyundai Kona сохранила многообразие модификаций, при этом объявлено, что сначала «нарисовали» именно «электричку», и уж потом аналогичный облик получили чисто бензиновая и гибридная версии. Внешность у кроссоверов действительно эффектная, особенности – «бесшовные» диодные полоски во всю ширину передка и кормы (как у седана Hyundai Grandeur нового поколения; у электрической Коны спереди центральная часть этой линии разбита на «штрихи»), необычные фары и задние фонари. Кроме того, у «зеленого» паркетника спереди и сзади есть «пиксельные» плашки, на колесных арках бензинового варианта и гибрида имеются массивные пластиковые накладки, ну а «оспортивленная» Kona N Line отличилась чуть более агрессивными бамперами. Кстати, у кросса первой генерации еще есть полноценная «заряженная» N-версия, но ей всего год, так что в следующее поколение «горячий» паркетник перейдет позже остальных.

Длина «традиционного» кроссовера выросла на 145 мм до 4350 мм (показатель нового электрокара – 4355 мм, версии N Line – 4385 мм), в ширину модель прибавила 25 мм (отныне 1825 мм), а колесную базу увеличили на 60 мм до 2660 мм.

В салоне появилось табло, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), при этом паркетнику оставили отдельный блок управления «климатом» с кнопками. Селектор трансмиссии перенесли с центрального тоннеля на рулевую колонку.

1 / 2
2 / 2

Информации о технике пока нет. Предыдущая «традиционная» Hyundai Kona в Европе, например, сегодня представлена с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDI и «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (для младшего мотора предусмотрена надстройка в виде 48-вольтового стартер-генератора), «простой» гибрид (без возможности зарядки от электросети) имеет установку на основе «атмосферника» 1.6 GDI. 

1 / 2
2 / 2

Нынешний «зеленый» кросс доступен с электромотором мощностью 136 или 204 л.с., в первом случае модель укомплектована батареей на 39,2 кВт*ч, во втором – емкостью 64 кВт*ч. Кона бывает исключительно с передним приводом, у кроссовера второго поколения, скорее всего, версии 4WD тоже нет.

Hyundai Kona предыдущего поколения
1 / 4
Hyundai Kona предыдущего поколения
2 / 4
Hyundai Kona предыдущего поколения
3 / 4
Hyundai Kona предыдущего поколения
4 / 4

В продажу новый паркетник поступит в следующем году, первым на рынок выйдет бензиновый вариант.

кроссовер авторынок электромобиль новинки гибридные авто Hyundai Hyundai Kona

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Конкурс Автомобиль мечты: что изменилось за 20 лет Всё в этой жизни течёт, всё изменяется. Вкусы автомобилистов – не исключение. Совсем недавно мы собрали автомобиль мечты большинства наших читателей. Им оказался кроссовер, к тому же бензино... 56 0 0 20.12.2022
Статьи / Популярные вопросы Электронный договор купли-продажи: что это и как его заключить Мы уже разбирались, как оформить ДТП по европротоколу в электронном виде через Госуслуги, а также выяснили, в чем плюсы и минусы электронного ПТС и как переоформить машину с ним.  Сегодня... 58 0 1 20.12.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Honda Civic IX У Honda в целом и у Civic в частности репутация неоднозначная. Вроде бы машина не слишком часто ломается, но стоимость обслуживания многим кажется завышенной. Вроде бы неплохо выглядит, но к... 1075 0 2 18.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 19426 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15317 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12740 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings