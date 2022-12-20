Кроссовер Hyundai Kona получил ещё более смелый дизайн в новом поколении

При этом паркетник по-прежнему будет доступен как минимум с тремя разными силовыми установками на выбор. На рынок SUV выйдет в начале следующего года.

Компактный кросс Hyundai Kona дебютировал в 2017 году, он бывает как только с ДВС, так и в виде гибрида и электрокара. Рестайлинг семейство пережило в 2020-м. В целом модель получилась удачной: согласно статистике CarSalesBase, в прошлом году в Европе было реализовано почти 110 000 паркетников, а в Штатах за тот же период Kona разошлась тиражом 90 000 экземпляров. И вот на подходе кросс второго поколения: компания Hyundai раскрыла дизайн такого SUV, вдобавок озвучены кое-какие характеристики.

Слева — базовая бензиновая новая Hyundai Kona, посередине — электрокар, справа — версия N Line 1 / 4 Слева — базовая бензиновая новая Hyundai Kona, посередине — электрокар, справа — версия N Line 2 / 4 Слева — базовая бензиновая новая Hyundai Kona, посередине — электрокар, справа — версия N Line 3 / 4 Слева — базовая бензиновая новая Hyundai Kona, посередине — электрокар, справа — версия N Line 4 / 4

Hyundai Kona сохранила многообразие модификаций, при этом объявлено, что сначала «нарисовали» именно «электричку», и уж потом аналогичный облик получили чисто бензиновая и гибридная версии. Внешность у кроссоверов действительно эффектная, особенности – «бесшовные» диодные полоски во всю ширину передка и кормы (как у седана Hyundai Grandeur нового поколения; у электрической Коны спереди центральная часть этой линии разбита на «штрихи»), необычные фары и задние фонари. Кроме того, у «зеленого» паркетника спереди и сзади есть «пиксельные» плашки, на колесных арках бензинового варианта и гибрида имеются массивные пластиковые накладки, ну а «оспортивленная» Kona N Line отличилась чуть более агрессивными бамперами. Кстати, у кросса первой генерации еще есть полноценная «заряженная» N-версия, но ей всего год, так что в следующее поколение «горячий» паркетник перейдет позже остальных.



Длина «традиционного» кроссовера выросла на 145 мм до 4350 мм (показатель нового электрокара – 4355 мм, версии N Line – 4385 мм), в ширину модель прибавила 25 мм (отныне 1825 мм), а колесную базу увеличили на 60 мм до 2660 мм.



В салоне появилось табло, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма), при этом паркетнику оставили отдельный блок управления «климатом» с кнопками. Селектор трансмиссии перенесли с центрального тоннеля на рулевую колонку.

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Информации о технике пока нет. Предыдущая «традиционная» Hyundai Kona в Европе, например, сегодня представлена с бензиновыми «турботройкой» 1.0 T-GDI и «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (для младшего мотора предусмотрена надстройка в виде 48-вольтового стартер-генератора), «простой» гибрид (без возможности зарядки от электросети) имеет установку на основе «атмосферника» 1.6 GDI.

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Нынешний «зеленый» кросс доступен с электромотором мощностью 136 или 204 л.с., в первом случае модель укомплектована батареей на 39,2 кВт*ч, во втором – емкостью 64 кВт*ч. Кона бывает исключительно с передним приводом, у кроссовера второго поколения, скорее всего, версии 4WD тоже нет.



Hyundai Kona предыдущего поколения 1 / 4 Hyundai Kona предыдущего поколения 2 / 4 Hyundai Kona предыдущего поколения 3 / 4 Hyundai Kona предыдущего поколения 4 / 4

В продажу новый паркетник поступит в следующем году, первым на рынок выйдет бензиновый вариант.

