Ford освежил Ranger и Everest: урезанная моторная гамма, оснащение побогаче и спецверсия

Новый особенный вариант пикапа, получивший прибавку Wolftrak к названию, будет выпущен на австралийский рынок лимитированным тиражом. При этом количество экземпляров в компании пока не уточнили.

Американская марка Ford представила пикап Ranger актуального третьего поколения в конце осени 2021 года, а соплатформенный рамный внедорожник Everest аналогичной генерации присоединился к нему в марте 2022-го. Одним из главных рынков для этих родственных моделей является Австралия, неудивительно, что именно здесь производитель рассекретил посвежевшие версии грузовика и SUV.

На фото: посвежевший пикап Ford Ranger Platinum

﻿Предполагается, что обновки позволят пикапу Ford Ranger побороться за клиентов с недавно рассекреченными Toyota Hilux и Nissan Navara следующего поколения. На внешности изменения практически не сказались. Так, некоторые элементы оформления теперь выполнены в глянцевом и матовом чёрном цвете, а не в сером и хромированном. Ещё посвежевшему грузовику положены новые варианты в палитре кузова иной дизайн колёсных дисков.

На фото: Ford Ranger Tremor

Список оборудования пикапа стал богаче: в стандартное оснащение базовой версии Ford Ranger XL теперь входят 12-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, двухзонный климат-контроль, а ещё расширенный комплекс водительских помощников. Исполнению XLT досталась усиленная подвеска, а XLS снабдили 17-дюймовыми легкосплавными дисками, обутыми во внедорожную резину, боковыми подножками и ковриками в салоне.

В список доступных версий пикапа на время вернулся вариант с прибавкой Tremor, кроме того, Ranger Black Edition стал постоянным представителем линейки, тогда как Sport её покинул. Исполнение Wildtrak получило новые 18-дюймовые колёсные диски, матричную головную оптику, аудиосистему B&0 с 10 динамиками. Комплектации Platinum достался новый цвет кузова – Acacia Green, а Raptor остался в гамме без изменений.

Помимо этого, у Ford Ranger появилась спецверсия Wolftrak, которая выйдет на австралийский рынок лимитированным тиражом (производитель пока не уточнил количество экземпляров). Такой вариант получил эксклюзивный цвет кузова Traction Green, внедорожные шины, яркие акценты на решётке радиатора и 17-дюймовых чёрных легкосплавных колёсных дисках, а также аналогичного цвета наклейки с названием спецверсии на передних дверях.

На фото: новая спецверсия Ford Ranger Wolftrak

Под капотом полноприводного пикапа с двухместной кабиной Ranger Wolftrak расположен 3,0-литровый турбодизель V6, работающий в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Модель снабдили камерой, которая помогает передвигаться с прицепом, двумя дополнительными режимами движения – «Грязь / Колея» и «Песок», двумя буксировочными проушинами спереди, «всепогодные» коврики в салоне, иная отделка кресел с вышитым названием спецверсии.

Рамный внедорожник Ford Everest обзавёлся новой стартовой версией Active, которая пришла на смену Ambiente и Trend. У такого SUV 18-дюймовые диски, светодиодные фары, кожаная обивка в салоне, мультимедиа с 12-дюймовым сенсорным экраном, система контроля давления в шинах. Варианту Tremor теперь положены сидения с подогревом и вентиляцией; кроме того, Sport и Tremor стал доступен комплекс камер с обзором на 360 градусов.

На фото: посвежевший внедорожник Ford Everest

Изменения коснулись моторной линейки обеих моделей. Так, Ford Ranger и Everest лишились 2,0-литрового битурбодизеля, отдача которого составляет 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. В гамме остался 2,0-литровый дизель с одним турбонаддувом, получивший новую цепь газораспределения и пересмотренную систему впрыска топлива. Его отдача равна 170 л.с. (405 Нм). «Старший» двигатель – 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 250 л.с. (600 Нм). В пару к ним идёт 10АКП, привод – задний или полный. Ещё исполнению Ranger Raptor по-прежнему доступен 3,0-литровый битурбомотор V6 (397 л.с. и 583 Нм).

До дилеров на австралийском рынке посвежевшие модели доберутся в середине 2026 года, цены уже известны. Так, стоимость пикапа Ford Ranger варьируется в диапазоне от 37 130 до 90 690 местных долларов (эквивалентно примерно 1,9 – 4,6 млн рублей по текущему курсу), а за внедорожник Everest просят от 58 990 до 83 490 австралийских долларов (около 3,0 – 4,3 млн рублей). В скором будущем в продаже появится ещё одна модификация – Ford Ranger Super Duty.