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  • Новый Ford Everest: более просторный салон, лучше управляемость и мощный дизель V6

Новый Ford Everest: более просторный салон, лучше управляемость и мощный дизель V6

01.03.2022 431 0 0

Компания Ford представила рамный внедорожник Everest третьего поколения. Техническую начинку SUV позаимствовал у родственного пикапа Ranger.

 

Ford Everest — это американский аналог таких хорошо известных в России машин как Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner и недавно вышедшего на наш рынок Isuzu MU-X, то есть внедорожник, сделанный на базе пикапа. Главными рынками сбыта подобных внедорожников являются Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая Зеландия, Африка и Китай. Новое, третье поколение Everest дебютировало вслед за новым пикапом Ranger, премьера которого состоялась в ноябре прошлого года.

По части «железа» Everest почти полностью повторяет новый Ranger: в основе лежит модифицированная рамная платформа Т6 с увеличенной колёсной базой, расширенной колеёй и более совершенной кинематикой заднего неразрезного моста, но если у пикапа в задней подвеске в качестве упругих элементов используются рессоры, то у внедорожника — пружины. Разработчики сообщают, что внедрённые изменения позволили улучшить управляемость автомобиля и сделать кузов более просторным. Значительно улучшена шумоизоляция — дальние поездки теперь будут более комфортными. Допустимая масса буксируемого прицепа — 3,5 т. Глубина преодолеваемого брода — 800 мм.

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В салоне — по-прежнему три ряда сидений. Попасть на двухместную «галёрку» стало проще благодаря тому, что средний диван теперь дальше сдвигается вперёд. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены вещевые ниши и USB-зарядки для гаджетов. Кресла второго ряда могут быть снабжены подогревом. Багажник нарочно снабжён небольшим порогом, чтобы вещи из него не выкатывались при подъёме двери. Максимальная статическая нагрузка на крышу — 350 кг, динамическая — 100 кг.

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С места водителя Everest повторяет Ranger, вот только самых простых вариантов отделки у внедорожника нет. Щиток приборов — только виртуальный, 8- либо 12,4-дюймовый. Размер экрана мультимедийной системы — 10,1 либо 12 дюймов. Ручной тормоз — электромеханический, его клавиша находится на центральном тоннеле, а рядом с ней разместились шайба управления «раздаткой» и клавиша выбора ездовых режимов.

Передние кресла могут быть снабжены подогревом и вентиляцией, а водительское иметь до 10 электрорегулировок. Максимальное количество подушек безопасности — девять, включая центральную между передними креслами, которая при аварии защитит водителя и переднего пассажира от ударов друг о друга. Оснащение системами активной безопасности в топ-версиях очень богатое: предусмотрены адаптивный круиз-контроль с функцией распознавания дорожных знаков, система удержания в полосе, камеры кругового обзора, автопарковщик, ассистент езды с прицепом и многое другое.

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Систем полного привода, как и у пикапа, две — простая типа парт-тайм с жёстко подключаемым передним мостом и более «элитная» с межосевым дифференциалом, оба варианта идут в комплекте с понижающей передачей в раздаточной коробке. За доплату доступна блокировка заднего межколёсного дифференциала. Вместе с тем на ряде рынков будут предложены и заднеприводные версии Эвереста.

Линейка двигателей — тоже как у пикапа: 2,0-литровый турбодизель с одним либо двумя турбокомпрессорами, бензиновая 2,3-литровая «турбочетвёрка» EcoBoost и топовый 3,0-литровый турбодизель V6. Показатели мощности и крутящего момента пока не обнародованы. Коробки передач — только гидромеханические АКП: 6-ступенчатая для младших версий и 10-ступенчатая для самых мощных.

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Главной производственной площадкой для нового Everest станет завод Ford в Таиланде, в продаже новый SUV появится во второй половине текущего года.

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