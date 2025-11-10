Новинки ×
Toyota Hilux сменил поколение: интерьер в стиле Land Cruiser Prado и разнообразная техника

10.11.2025 697 0 1

Первыми рынками для нового пикапа станут Европа и Австралия, позже он поступит в продажу в Японии и других странах Азии.

Японская марка выпускает пикап Toyota Hilux с 1968 года, за прошедшее время модель не единожды сменила генерацию. О разработке грузовика «девятого» поколения стало известно уже давно, первые официальные тизеры были опубликованы в начале ноября 2025 года, а теперь компания рассекретила новинку: премьера прошла одновременно в Таиланде, Австралии и Бельгии.

На фото: новый Toyota Hilux BEV Hero (версия для европейского рынка)

В ходе смены генерации Toyota Hilux получил иную внешность, в том числе изменённые пропорции. Передняя часть среднеразмерного грузовика теперь выглядит более массивно, её снабдили иными выштамповками на капоте, светодиодной головной оптикой более узкой формы, при этом фары соединены между собой планкой из глянцевого чёрного пластика с названием бренда, которое выполнены серебристыми буквами.

Ниже расположена радиаторная решётка (либо заглушка) с рисунком в виде горизонтально вытянутых сот. По бокам можно увидеть четырёхугольные воздухозаборники, по центру нижней части переднего бампера – большой воздухозаборник с объёмной серебристой вставкой и парой интегрированных противотуманок.

Пикапу оставили традиционные дверные ручки и обычные наружные зеркала. Профиль украсили более «оквадраченными» колёсными арками, комплектом новых легкосплавных дисков, а также переработанными боковыми подножками. Корма тоже обзавелась другими подножками, а ещё новыми вертикальными фонарями, расположенными вдоль откидного борта, и иной ручкой со встроенным стоп-сигналом.

На фото: салон нового Toyota Hilux BEV (версии для европейского рынка)
Теперь Toyota Hilux будет предлагаться только с двухрядной кабиной. Салон «девятого» пикапа выполнен в том же стиле, что и у актуального внедорожника Land Cruiser Prado. Перед водителем располагается трёхспицевое многофункциональное рулевое колесо с физическими кнопками, за ним – виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма. По центру передней панели установлен отдельный горизонтальный тачскрин информационно-развлекательной системы (до 12,3 дюйма).

На фото: новый гибридный пикап Toyota Hilux (версия для европейского рынка)
Физические кнопки для управления функциями грузовика есть и на центральной консоли. Ещё в салоне предусмотрены устройство для беспроводной зарядки смартфонов и новые USB-порты в зоне размещения пассажиров второго ряда. Toyota Hilux девятой генерации снабдили электроусилителем рулевого управления, а также расширенный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense и водительских помощников T-Mate.

На фото: Toyota Hilux следующей генерации (версия для рынка Австралии)

В основе нового полноприводного Hilux лежит платформа IMV, которая роднит его с внедорожником Toyota Land Cruiser FJ, представленным в конце прошлого месяца, а также с грузовичком Hilux Champ, дебютировавшим в конце ноября 2023-го. У «девятого» Хайлюкса (в спецификации для рынка Таиланда) габаритная длина составляет 5320 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1800 мм, а расстояние между осями – 3085 мм.

На фото: Toyota Hilux нового поколения (версия для японского рынка)

Новинка будет доступна с самой разнообразной техникой («начинка» разнится в зависимости от рынка). Toyota Hilux по-прежнему будет доступен с бензиновым двигателем объёмом 2,7 литра, а также турбодизелем объёмом 2,8 литра (как в «чистом» виде, так и в составе гибридной установки).

У модели следующего поколения будет полностью электрическая версия: в состав системы входят два электромотора (по одному на каждой оси) совокупной отдачей 196 л.с., а также тяговой литий-ионной батареей ёмкостью 59,2 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке довольно скромный – 240 км при расчёте по циклу WLTP. Производство «зелёного» нового Toyota Hilux стартует в 2026 году.

А в 2028 году японская компания собирается начать выпуск «девятого» пикапа, который будет оснащён системой на водородных топливных элементах (FCEV-установкой). Цены и дата старта продаж станут известны позже.

пикап авторынок новинки Toyota Toyota Land Cruiser Prado Toyota Hilux

 

