Новый Toyota Hilux показался на первых тизерах, названа дата премьеры

Среднеразмерный рамный пикап Toyota Hilux нового, девятого по счёту поколения будет представлен ровно через неделю, 10 ноября. Революционных изменений не ожидается, а эволюционные должны понравиться клиентам и укрепить позиции Toyota Hilux на ключевых рынках.

Актуальное восьмое поколение Toyota Hilux производится с 2015 года, предыдущее комплексное обновление, затронувшее дизайн и технику, пикап пережил в 2020 году, а в 2024 году в привязке к австралийскому рынку он получил ещё несколько технических и косметических обновок. И вот, наконец, готов «девятый» Hilux — его премьеру анонсировали одновременно европейское и таиландское представительство Toyota. Завод Toyota в Таиланде является главной производственной площадкой для Hilux, а Австралия является для него одним из главных рынков.

До 2023 года Toyota Hilux семь лет подряд удерживал статус бестселлера австралийского рынка, но теперь в лидерах более молодой и дерзкий Ford Ranger, который к тому же в следующем году обзаведётся версией Super Duty с повышенной грузоподъёмностью. За первые три квартала текущего года Toyota Hilux, по данным VFACTS, разошёлся в Австралии тиражом 40 813 шт. (-3% по сравнению с АППГ), тогда как продажи Ford Ranger составили 42 050 (-13%), в рейтинге самых популярных новых автомобилей Австралии эти пикапы занимают второе и первое места соответственно. В общем, борьба плотная, и Toyota готовится поднять ставки с новым Hilux.

Ранее в австралийских СМИ уже мелькали фотографии закамуфлированных тестовых прототипов нового Toyota Hilux, из которых стало понятно, что пикап девятого поколения сделан не с чистого листа, а является результатом глубокой модернизации предшественника. Официальные тизеры это подтверждают. Геометрия кабины осталась, по сути, прежней, но переработана светотехника, поверхности стали более угловатыми, а литые колёса теперь выполнены в неоклассическом стиле.

Салон нового Hilux пока никак не засвечен, но ранее те же австралийские СМИ публиковали патентные изображения передней панели: она очень похожа на переднюю панель актуального Toyota Land Cruiser Prado, только изменена форма воздуховодов, а приборный и мультимедийный экран разъединены (у Prado они вписаны в общую рамку).

Подробностей о технике пока нет, но австралийские коллеги ожидают, что дизельные версии по-прежнему будут основными, 2,7-литровый бензиновый «атмосферник» может исчезнуть из гаммы, а на ряде рынков впервые будет предложен чисто электрический Hilux. Ожидаются и гибридные версии, не только 48-вольтовые, но и более, так сказать, серьёзные. Ключевые подробности узнаем уже через неделю, следите за новостями на нашем сайте.