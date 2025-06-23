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Лучше тянет, меньше дымит: Toyota Land Cruiser Prado стал мягким гибридом в Европе

23.06.2025 1106 0 0

Компания Toyota, как и обещала, «прикрутила» 48-вольтовый мягкогибридный довесок к дизельному внедорожнику Land Cruiser Prado актуального поколения J250, что позволит улучшить его экологические характеристики и снизить налоговую нагрузку на европейского потребителя.

Мягкая гибридизация начала набирать популярность в Европе в середине прошлого десятилетия после дизельгейта и закручивания экологических гаек со стороны властей — такая гибридизация считается одним из самых простых и дешёвых способов снизить уровень выбросов COи других вредных веществ от двигателей внутреннего сгорания. Toyota считается пионером полноценной, а не мягкой гибридизации, но так уж случилось, что полноценной гибридной версии у Land Cruiser Prado поколения J250 нет, поэтому японцам пришлось сооружать «костыль» в виде стартер-генератора и буферной батареи, чтобы немного улучшить экологические характеристики тяжёлого дизельного внедорожника.

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Напомним, что Toyota Land Cruiser Prado J250 справил мировую премьеру в августе 2023 года, в Европе он известен как просто Toyota Land Cruiser без приставки Prado, потому что старший Land Cruiser поколения J300 здесь официально не представлен. На европейский рынок Land Cruiser J250 вышел только под конец 2024 года, его продажи с января по апрель текущего года, по данным JATO Dynamics, составили 2518 шт. (+102% по сравнению с АППГ). Потенциальный спрос намного выше, но продажи по ряду причин сдерживает сама Toyota и агрессивная налоговая политика ряда европейских стран. Например, в Нидерландах из-за драконовского регистрационного налога, базирующегося на выбросах CO, Land Cruiser J250 стоит от 177 850 евро, тогда как в Германии — от 79 990 евро.

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С мягкогибридным довеском Land Cruiser J250 станет чуть более доступным для жителей Нидерландов и позволит немного сэкономить на налогах покупателями из других европейских стран, хотя Toyota пока не объявила экологических характеристик версии Hybrid 48V, то есть неясно, насколько ощутимой будет эта экономия. В Европе Land Cruiser J250 оснащается только 2,8-литровым 4-цилиндровым турбодизелем (205 л.с., 500 Нм) в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом», без мягкогибридного довеска такой внедорожник выбрасывает 275 грамм углекислого газа на километр пробега. Версия Hybrid 48V с тем же турбодизелем в основе появится в продаже лишь к концу текущего года.

Конструктивно Toyota Land Cruiser Hybrid 48V устроен примерно так же, как представленный в конце 2023 года мягкогибридный пикап Toyota Hilux Hybrid 48V: стандартный стартер на дизеле заменён 48-вольтовым стартер-генератором (16 л.с., 65 Нм) с ремённым приводом и двухрычажным натяжителем, буферная литий-ионная батарея ёмкостью 4,3 А·ч и массой 7,6 кг заряжается при торможениях и движении накатом. При интенсивных разгонах и трогании с места стартер-генератор помогает дизелю и позволяет ему сжигать чуть меньше топлива, фазы выключения дизеля при срабатывании системы stop-start увеличены, что тоже вносит свой вклад в снижение уровня вредных выбросов. Инсталляция мягкогибридного довеска никак не сказалась на проходимости внедорожника, глубина преодолеваемого брода по-прежнему составляет 700 мм.

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Добавим, что старший Toyota Land Cruiser 300 недавно обзавёлся полноценной гибридной версией с точно такой же силовой установкой на базе бензинового V6, как у родственного Lexus LX 700h.

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