Старомоден во всём: дизельный пикап Toyota Hilux подвергся лёгкой гибридизации

Компания Toyota разработала для Европы мягкогибридную версию Hybrid 48V пикапа Hilux, она устроена предельно просто и поступит в продажу в середине следующего года.

Hilux Hybrid 48V был засвечен ещё в прошлом месяце в рамках группового анонса обновлённой линейки лёгких коммерческих автомобилей Toyota для европейского рынка, а сегодня раскрыты подробности о конструкции.

Toyota справедливо считает пионером гибридизации в мировом автопроме, но в приложении к пикапу Hilux японская компания не смогла предложить ничего нового, его мягкая гибридизация прошла по самому консервативному сценарию: к 2,8-литровому турбодизелю (204 л.с., 500 Нм) добавлен 48-вольтовый стартер-генератор (16 л.с., 65 Нм), он соединён с коленвалом ДВС ремённой передачей, ремень изготовлен из особо прочного материала и снабжён двухрычажным натяжителем.

Компактная буферная литий-ионная батарея массой 7,6 кг размещена под задним сиденьем, в ней запасается электроэнергия, которую вырабатывает стартер-генератор при торможении автомобиля и движении накатом. При старте с места и интенсивных разгонах стартер-генератор ассистирует ДВС, кратковременно повышая тяговые возможности автомобиля и снижая уровень вредных выбросов в атмосферу за счёт уменьшения нагрузки на ДВС. Система stop-start в комбинации со стартер-генератором может отключать двигатель при простоях на более длительное время, в целом это позволяет снизить расход топлива на 5%.



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Toyota особо подчёркивает, что гибридизация никак не сказалась на внедорожных способностях пикапа: 48-вольтовая батарея должным образом изолирована, Hilux по-прежнему может преодолевать брод глубиной до 700 мм, дорожный просвет — 310 мм, угол въезда — 29 градусов, угол съезда — 26 градусов.



Для гибридного пикапа, кроме того, адаптирована система Multi-terrain Select, оптимизирующая характеристики автомобиля под разные типы грунта, всего предусмотрены пять режимов: сухая грязь, мокрая грязь, песок, камни, глубокий снег.

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Заметим, что конструкция гибридного довеска в Hilux Hybrid 48V не позволяет ездить на электротяге даже непродолжительное время, а потому и польза от этого довеска невелика. Между тем корпорация Stellantis начала в этом году внедрять на свои легковые модели куда более прогрессивную и эффективную мягкогибридную силовую установку, которая позволяет автомобилю на низких скоростях ездить только на электротяге, однако для это пришлось совместно с Punch Powertrain разработать новую 6-ступенчатую автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями — именно в неё вживлён электромотор и блок силовой электроники. Toyota Hilux Hybrid 48V оснащён обычным 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».



Добавим, что на прошлой неделе Toyota представила совершенно новый развозной грузовичок Hilux Champ для развивающихся рынков, его конструкция рассчитана на самые разные типы силовых установок, в том числе гибридные и полностью электрические.

