Любимчик Европы Opel Corsa стал гибридом: меньше расход бензина, чище выхлоп

Субкомпактный хэтчбек Opel Corsa актуального шестого поколения F весной этого года пережил рестайлинг , а теперь примерил новый младший гибридный силовой агрегат, разработанный материнской корпорацией Stellantis. Пока что все обновки идут Корсе на пользу, продажи растут как на дрожжах.

Opel Corsa F дебютировал в 2019 году, его разработка велась уже «под колпаком» Stellantis, поэтому французского в нём больше, чем немецкого, что несколько расстраивает отдельных поклонников марки Opel, зато нынешнее поколение модели оказалось намного успешнее предыдущего из эпохи GM. Сейчас Corsa — самая востребованная модель Opel в Европе и одна из самых популярных легковых моделей на рынке: с января по октябрь этого года её продажи, по данным JATO Dynamics, составили 161 576 шт. (+16% по сравнению с АППГ). Лучше в европейском В-классе сейчас продаются только Dacia Sandero (за первые десять месяцев этого года реализовано 196 121 шт.), Peugeot 208 (171 871 шт.) и Renault Clio (164 576 шт.).

Дополнительную привлекательность Корсе на фоне конкурентов должна обеспечить новая гибридная силовая установка, хотя ясно, что её можно увидеть также под капотом родственного Peugeot 208 и других массовых моделей корпорации Stellantis. Подробно об этой силовой установке мы рассказывали в феврале этого года, но в привязке к Корсе повторим ключевые факты.

Бензиновый двигатель 1.2 PureTech третьего поколения

Роль ДВС в новой гибридной силовой установке Stellantis исполняет 1,2-литровая бензиновая «турботройка» PureTech третьего поколения, её ключевые отличия от предшественников — турбокомпрессор с изменяемой геометрией направляющего аппарата, работа по экономичному циклу Миллера, давление впрыска 350 бар, цепь в приводе ГРМ, очень компактная головка блока и огромная «банка» нейтрализатора сбоку. Максимальная отдача этого двигателя на Корсе — 100 л.с. и 205 Нм либо 136 л.с. и 230 Нм.



48-вольтовая гибридная коробка передач e-DCS6

К ДВС пристыкована разработанная компанией e-Transmissions (равнодолевое совместное предприятие Stellantis и Punch Powertrain) гибридная 6-ступенчатая коробка передач e-DCS6 с двумя сцеплениями, в её корпус интегрированы 48-вольтовый электромотор (28 л.с., 55 Нм) и блок силовой электроники. Ёмкость буферной литий-ионной батареи, расположенной под сиденьем водителя, — 898 Вт·ч, из них потребителю доступны 432 Вт·ч.



При торможении и движении накатом на скоростях до 145 км/ч ДВС отключается, а электромотор переходит в режим генератора и вырабатывает электричество. Движение на низких скоростях (до 30 км/ч) и маневрирование на парковке, как правило, происходят только на электротяге. Для пуска выключенного ДВС во время езды используется отдельный стартер с ремённым приводом.



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Гибридизация и новое поколение ДВС позволили уменьшить расход топлива бензиновой Корсы примерно на 1 л/100 км в смешанном цикле WLTP и сократить сертификационный уровень выбросов CO 2 примерно на 15%, а это значит, что налоговая нагрузка на европейского потребителя будет меньше.



Напомним, что у Корсы есть также полностью электрическая версия с мотором мощностью 136 либо 156 л.с., а вот дизельная версия (1,5 л, 102 л.с.) минувшим летом исчезла их гаммы.

