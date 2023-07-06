Рестайлинговый Peugeot 208: «когти льва», салон побогаче и технические обновки

Актуальная пятидверка Peugeot 208 и её «зелёная» версия с собственным названием e-208 были представлены в 2019 году. С тех пор «электричка» уже успела пережить техническую модернизацию. «Двести восьмой» стал самым востребованным автомобилем в Европе по итогам 2022 года, лишив этого статуса Volkswagen Golf. В текущем году модель стремится оставить за собой место лидера: за первые пять месяцев старосветские дилеры реализовали 86 530 экземпляров, что на 1,5% больше, чем в январе-мае 2022-го.

На фото: обновлённый Peugeot 208

Французская марка сегодня представила обновлённые хэтчбеки Peugeot 208 и e-208. Внешность обновили в том же стиле, что и у родственного кроссовера Peugeot 2008 (посвежевший паркетник дебютировал в мае текущего года). Так, одиночные «клыки» дневных ходовых огней заменили на тройные тонкие полосы, визуально напоминающие следы от когтей льва.



На фото: обновлённый Peugeot e-208

У базовой пятидверки галогеновая оптика, тогда как топовой версии GT положены светодиодные фары с тремя отдельными элементами в ряд. Обновлённый Peugeot 208 получил более крупную решётку радиатора, которая теперь составляет единое целое с воздухозаборником в нижней части переднего бампера (похожим образом выглядит и заглушка у электрической версии.



Профиль украсили за счёт 16- и 17-дюймовых колёсных дисков оригинального дизайна; ещё в списке обновок – новые цвета для окраса кузова. Задний бампер хэтчбека остался прежним, форма фонарей тоже не изменилась, но их рисунок превратили из вертикальных тонких полос в горизонтальные. Ещё у посвежевшего Peugeot 208 установлены новые логотипы марки.



Габариты модели остались прежними: длина равна 4055 мм, ширина (без учёта зеркал) – 1745 мм, высота – 1430 мм; расстояние между осями составляет 2540 мм. Объём багажника – те же 309 литров, что и у дореформенной версии. Peugeot 208 получил информационно-развлекательную систему с функцией обновления «по воздуху», иной графикой и улучшенным голосовым помощником. Теперь даже базовой версии положен не семидюймовый, а десятидюймовый тачскрин.



Ещё у начальной комплектации «двести восьмого» аналоговая панель приборов, а у более дорогих исполнений установлена виртуальная приборка на 10 дюймов. Также в списке изменений в салоне вошли новые материалы и варианты для отделки, а также подкорректированный рычаг ручной коробки передач. В списке опций числится передняя камера.



Стартовые версии Peugeot 208 оснащаются прежними трёхцилиндровыми двигателями PureTech объёмом 1,2 литра, речь идёт о 75-сильном атмосфернике, который работает в паре с пятискоростной механикой, а также о 100-сильном турбомоторе, идущем в комплекте с шестиступенчатой ручной коробкой. Из линейки исчезли турбодизель и 130-сильная версия.



У обновлённого хэтчбека есть пара гибридных модификаций, их совокупная мощность равна 100 и 136 л.с. В основе обеих версий лежит турботройка объёмом 1,2 литра, работающая в тандеме с шестиступенчатым роботом с двумя сцеплениями, в который интегрирован электромотор. Также система включает в себя аккумулятор «скромной» ёмкостью 0,9 кВт*ч.



У обновлённого Peugeot e-208 две версии с уже знакомой поклонникам модели «начинкой»: базовая «электричка» оснащается 136-сильным электромотором и тяговой батареей ёмкостью 50 кВт*ч (максимальный запас хода на одной зарядке достигает 360 км); а у варианта подороже 156-сильный электродвигатель с аккумулятором ёмкостью 51 кВт*ч (дальнобойность без подзарядки – 400 км). Напомним, второй вариант был представлен в сентябре прошлого года.



Продажи посвежевших хэтчбеков на старосветском рынке стартуют до конца текущего года. Цены обновлённых Peugeot 208 и e-208 будут обнародованы позже.