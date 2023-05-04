Обновлённый кроссовер Peugeot 2008: фирменные «клыки» заменили тремя полосками

Бензиновым и дизельным версиям технику трогать не стали, а вариант e-2008 получил другой электромотор и батарею большей ёмкости.

Французская компания выпускает кроссовер Peugeot 2008 актуального второго поколения, а также его полностью электрическую версию с 2019 года. Теперь пришло время планового обновления этой модели: как оказалось, рестайлинг затронул в основном внешность паркетника, вскользь прошёлся по его салону и лишь частично задел «начинку».

На фото: обновлённый кроссовер Peugeot e-2008

В рамках обновления модель получила основательно пересмотренный «передок»: так, внимание сразу привлекает иная головная оптика. Место фирменных одиночных «клыков» дневных ходовых огней заняли «комплекты» из трёх тонких полос, причём в компании отметили, что этот «рисунок» – отсылка к схематично изображённым следам когтей льва. У исполнений попроще остались галогеновые фары, тогда как топовый вариант оснастили новыми светодиодными основными блоками фар с тремя светящимися элементами.



Ещё Peugeot 2008 получил иную радиаторную решётку (заглушку – в случае версии e-2008). Её расширили до фар, так что теперь они визуально сливаются, кроме того, «грилю» слегка изменили рисунок из штрихов. Конечно, у этого кроссовера логотипы оформлены в новом стиле. Профиль освежили за счёт новых колёсных дисков оригинального дизайна, их диаметр варьируется в диапазоне от 16 до 18 дюймов.



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Корма изменилась меньше: задний бампер, включая массивную нижнюю часть, решили оставить прежним, а фонарям слегка изменили форму и рисунок. Они по-прежнему горизонтально вытянутые, находят на багажную дверь и соединены между собой широкой плашкой, но на ней иначе написано название бренда, более крупными буквами. Кроме того, рисунок из трёх цельных элементов в каждом фонаре превратился в шесть отдельных горизонтальных штрихов. Несмотря на изменения во внешности, габариты автомобиля остались прежними – 4300 х 1987 х 1550 мм.



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Интерьер Peugeot 2008 в ходе рестайлинга получил куда меньше изменений. В частности, у информационно-развлекательной системы новая графика, модернизированный голосовой помощник, а также есть возможность дистанционного обновления «по воздуху». Ещё теперь даже базовым версиям кроссовера положен тачскрин диагональю 10 дюймов (у дореформенного «две тысячи восьмого» – 7 дюймов). Стартовое исполнение всё ещё оснащается аналоговыми приборами, а комплектации подороже получили 10-дюймовый цифровой щиток i-Cockpit с новым отображением приборов.



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Помимо этого, посвежевший Peugeot 2008 снабдили другим рычагом механической коробки передач и новыми материалами отделки салона. Ещё у камер теперь более высокое расширение, в салоне появились дополнительные USB-разъёмы, а мощность встроенного устройства для беспроводной зарядки гаджетов повысили до 15 ватт (у дореформенной версии – 5 ватт).



В линейку обновлённого Peugeot 2008 по-прежнему входят бензиновая «турботройка» PureTech объёмом 1,2 литра в двух вариантах форсировки – либо 101, лили 131 л.с. Обеим версиям положена шестискоростная «механика», а для более мощного варианта предлагается ещё и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Ещё в гамме остался 1,5-литровый турбодизель BlueHDi с отдачей в 131 л.с., он идёт в комплекте только с «автоматом». Позже семейство дополнит гибрид, в основе установки которого лежит 136-сильный турбомотор объёмом 1,2 литра, работающий в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском», в пару предлагается шестиступенчатый преселективный «робот».



Техника обновилась только у «зелёного» кроссовера Peugeot e-2008. В ходе обновления его оснастили электромотором разработки фирмы Emotors (СП Stellantis и Nidec), отдача составляет 156 л.с., а максимальный крутящий момент – 260 Нм (для сравнения, у дорестайлинговой версии – 136 л.с. и те же 260 Нм). «Электрокросс» получил тяговую батарею ёмкостью 54 кВт*ч (ранее – 50 кВт*ч). Теперь дальнобойность e-2008 на одной зарядке выросла на 61 км до 406 км (расчёт вели по циклу WLTP).



Все версии обновлённого кроссовера Peugeot 2008, включая полностью электрический вариант e-2008, появятся в продаже на европейском рынке летом текущего года. Производство будет налажено на заводе автогиганта Stellantis, который находится в Испании.