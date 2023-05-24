Opel Corsa после рестайлинга подтянулась к старшим моделям марки

Компакту подправили внешность, скромные обновки есть и в салоне. Кроме того, у машин с ДВС появился гибридный довесок, а чисто электрическая версия стала мощнее и дальнобойнее.

Нынешняя Opel Corsa в строю с 2019 года, в актуальном поколении маленький хэтч является братом Peugeot 208. Оба компакта пользуются высоким спросом в Европе. Так, согласно статистике Jato Dynamics, «пятидверка» Пежо в прошлом году возглавила рейтинг бестселлеров «старосветского» рынка (206 816 единиц, +5%), Корсе же тогда досталось 7 место (164 358 штук, -9%). А по итогам первого квартала 2023-го хэтчи практически сравняли счет: выбор на Peugeot 208 в Европе остановили 53 336 клиентов (+3%, 4 место), результат Opel/Vauxhall Corsa – 53 307 экземпляров (+38%, 5 место). Пришло время планового рестайлинга, и первым из этой парочки представлен посвежевший Опель.

Обновленная Opel Corsa Electric и дореформенная электроверсия

Корсе переделали «лицо»: новые фары слились с заглушкой, имитирующей радиаторную решетку (сама решетка отныне ниже; оптика за доплату может быть матричной ). Этот дизайнерский элемент называется Vizor, и он есть у всех последних Опелей – у паркетников Crossland, Grandland и Mokka, а также у семейства Astra. Компакту еще достался иной передний бампер, плюс надпись Corsa теперь почти во всю ширину багажной двери. Наконец, расширена палитра цветов кузова.



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В салоне – другой руль и миниатюрный селектор коробки, плюс у кресел новая обивка. Мультимедийная система с 10-дюймовым экраном теперь доступна для всех исполнений (прежде такой планшет предлагался лишь для топ-версии). Сама мультимедиа – новая, более шустрая. Для модели также предусмотрены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения с функцией обнаружения пешеходов.



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Opel Corsa сохранила бензиновые «тройки» 1.2, но в релизе говорится лишь о турбоверсиях мощностью 100 и 136 л.с. (последний мотор до рестайлинга выдавал 130 л.с.). Впрочем, немецкие СМИ пишут, что 75-сильный «атмосферник» все-таки остался в гамме. «Турботройки» же теперь имеют 48-вольтовый довесок, они сочетаются с новой автоматической коробкой с двумя сцеплениями.



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Чисто электрическая Corsa после рестайлинга будет доступна в двух версиях. Новая модификация – со 156-сильным электромотором и запасом хода «до 402 км» (по циклу WLTP). Напомним, аналогичное исполнение в прошлом году появилось у родственного Peugeot e-208. Про батарею Opel пока не рассказал, «зеленый» 156-сильный хэтч Пежо сегодня комплектуется аккумулятором емкостью 51 кВт*ч. Базовый электрокар Opel Corsa Electric по-прежнему оснащается 136-сильным движком, о батарее обновленной «пятидверки» данных, опять же, нет, при этом объявлено, что запас хода составит 357 км (дореформенный хэтч имеет аккумулятор на 50 кВт, его дальнобойность – 353 км).



Обновленная Opel Corsa Electric

На европейский рынок рестайлинговая Корса выйдет во второй половине года, цены еще не объявлены. Дореформенная бензиновая «пятидверка» в Германии, например, сегодня стоит от 19 480 евро, электроверсия обойдется минимум в 34 650 евро.

