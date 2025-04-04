Ford Ranger Super Duty: мощная дизельная «рабочая лошадка» с большим запасом прочности

Австралийское подразделение компании Ford представило пикап Ranger Super Duty с повышенной грузоподъёмностью, усиленным шасси и турбодизелем V6, на рынок он выйдет в 2026 году.

Среднеразмерный пикап-тяжеловес Ranger Super Duty представлен к столетию присутствия Ford на австралийском рынке и является важной вехой в развитии семейства среднеразмерных пикапов Ranger, ведь у конкурентов версии Super Duty нет. По сути, Ford Ranger Super Duty предлагает грузоподъёмность полноразмерного пикапа Ford F-150 в более компактном корпусе, а по части выносливости Ranger Super Duty в чём-то даже превосходит старшего брата, поскольку при его разработке основное внимание уделялось эксплуатации в экстремальных условиях, в том числе на тяжёлом бездорожье. Маленькая деталь: даже если на защищённое днище Ranger Super Duty налипло 600 кг грязи, он сохраняет работоспособность и прёт вперёд как танк.

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Отличий у версии Super Duty от обычных Рейнджеров много: снаружи тяжеловеса легко идентифицировать по расширенным и оквадраченным колёсным аркам, капоту с выштапованной надписью Super Duty, массивному шноркелю, мощному переднему стальному бамперу, увеличенным зеркалам заднего вида и усиленным 18-дюймовым колёсам с восемью шпильками, обутым в широкие 33-дюймовые шины. Ranger Super Duty имеет уникальную раму, изготовленную из более прочной стали, места крепления подвески, силового агрегата и фаркопа усилены. Валы и полуоси в трансмиссии тоже усилены, колёса получили более мощные дисковые тормоза, новый задний мост имеет самый крупный в гамме Ranger корпус дифференциала.

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Днище Ranger Super Duty защищено стальными листами увеличенной толщины, колея расширена, подвеска комплексно усилена, причём на каждом колесе установлен весовой датчик. Ещё один весовой датчик есть на фаркопе. Допустимая полная масса пикапа составляет 4500 кг, снаряженная масса и грузоподъёмность пока не раскрыты. Допустимая масса буксируемого прицепа, оснащённого тормозами, составляет 4500 кг, но общая масса автопоезда не должна превышать 8000 кг. Ассистент буксировки прицепов Pro Trailer Backup Assist был доработан специально для версии Super Duty и может хранить в памяти настройки десяти разных прицепов. Объём топливного бака увеличен с 80 до 130 л, снизу бак тоже защищён металлически листом.

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Ford Ranger Super Duty будет оснащаться только 3,0-литровым турбодизелем V6 c улучшенной системой охлаждения и специальными настройками под работу в тяжёлых условиях. Очистка сажевого фильтра двигателя происходит не автоматически, а по команде водителя, чтобы эта процедура не помешала случайно работе и не спровоцировала, например, пожар при езде по сухой траве. Система stop&start, глушащая двигатель во время простоев, на версии Super Duty удалена.

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Отдача двигателя пока не разглашается, австралийские СМИ предполагают, что она будет пониже, чем у обычных Рейнджеров, на которых этот V6 выдаёт 250 л.с. и 600 Нм. Коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», к которому пристыкована новая усиленная двухступенчатая «раздатка» с автоматической муфтой отбора мощности на переднюю ось. Оба межколёсных дифференциала снабжены блокировками. Ездовых режимов предусмотрено шесть — Normal (стандартный), Eco (экономичный), Tow/Haul (буксировка), Mud/Ruts (грязь/колея), Sand (песок) и Rock Crawl (медленное движение по камням). Сориентироваться водителю на бездорожье помогут камеры кругового обзора.

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В салоне Ford Ranger Super Duty покупатель обнаружит стандартный 12-дюймовый мультимедийный экран и потолочную консоль с шестью тумблерами, заведующими навесным оборудованием. На передней панели есть специальное гнездо для крепления кронштейна, на который можно повесить дополнительный монитор массой до 4 кг. Кронштейн спроектирован таким образом, чтобы при аварии не мешать раскрытию пассажирской подушки безопасности. Пол кабины имеет легко моющуюся виниловую отделку. Кресла обиты износостойкой тканью. Кожаная отделка, возможно, будет предложена в будущем в виде опции.

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Ford Ranger Super Duty будет производиться в Таиланде, приём заказов на него в Австралии, Новой Зеландии и Таиланде начнётся в конце этого года, живые машины появятся у дилеров в 2026 году. Версия Super Duty будет доступна как шасси с кабиной (однорядной, полуторной и двухрядной) и в виде пикапа с двухрядной кабиной. Цены пока не объявлены.

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Добавим, что по итогам первого квартала текущего года Ford Ranger стал самым популярным пикапом в Австралии, обогнав извечного соперника Toyota Hilux: по данным ресурса BestSellingCarsBlog, продано 13 226 шт. (-16,1% по сравнению с АППГ) и 10 999 шт. (-11,9%) соответственно. Третье место в сегменте пикапов занимает Isuzu D-Max с результатом 6196 проданных экземпляров (-22%). Продажи у лидеров падают из-за появления на австралийском рынке грозного китайского конкурента BYD Shark, который в январе-марте разошёлся тиражом 4836 шт.