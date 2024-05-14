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  • Пикап BYD Shark с дизайном в стиле Ford отправится покорять глобальный рынок

Пикап BYD Shark с дизайном в стиле Ford отправится покорять глобальный рынок

14.05.2024 251 0 0

Первый в гамме китайской компании массовый грузовик предложат в виде полноприводного гибрида. Для модели заявлен довольно внушительный список оборудования.

Вообще, полноценная мировая премьера пикапа BYD Shark состоится только через несколько часов, причем проведут ее не в родном для автопроизводителя Китае, а в Мексике. Однако на мексиканском потребительском сайте марки у машины уже появилась собственная страница с фирменными фотографиями и основными характеристиками. Напомним, грузовик изначально задуман как глобальная модель – ее ждут и в других странах Латинской Америки, а также в Юго-Восточной Азии и Австралии.

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BYD Shark имеет рамную конструкцию, у пикапа независимая пружинная подвеска всех колес. Новинка представлена только с четырехдверной двухрядной кабиной. Длина модели равна 5457 мм, ширина – 1971 мм, высота – 1925 мм, колесная база – 3260 мм. Заявленная грузоподъемность – 835 кг, допустимая масса буксируемого прицепа – 2,5 т.

Брутальный облик оформлен в стиле пикапов Ford F-серии. В частности, Shark получил похожие вертикальные блоки фар и массивную диодную плашку, выполняющую роль ходовых огней (аналогичный элемент есть у электрического Ford F-150 Lighting). Светящаяся полоска красуется и на корме.

В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы (10,25 и 12,8 дюйма соответственно). При этом, как и у других моделей BYD, центральный тачскрин можно повернуть на 90 градусов – тогда получится вертикальный планшет. В списке оборудования еще значатся проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система выбора режима движения (песок, грязь, снег), системы автоторможения и удержания в полосе движения.

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Еще два года назад компания BYD отказалась от выпуска машин только с ДВС – все ее современные модели так или иначе электрифицированы. Глобальный же пикап представляет собой полноприводный гибрид. В состав установки вошли бензиновый турбодвигатель 1.5 (установлен продольно, он работает в основном в режиме генератора, но на скорости может подключаться к передним колесам) и пара электромоторов (по одному на каждой оси). Совокупная отдача – «более 430 л.с.». Емкость батареи на момент публикации новости не была раскрыта, зато в BYD сообщили, что только на электротяге пикап Shark сможет проехать 100 км, суммарная дальнобойность – 840 км. Правда, эти показатели рассчитаны по устаревшему циклу NEDC. С места до «сотни» пикап разгоняется за 5,7 секунды.

К освоению мирового рынка BYD Shark приступит уже в этом году. Предполагается, что модель будут продавать и в Китае: там ей также прочат полностью электрическую версию.

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