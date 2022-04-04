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  • BYD отказался от чисто бензиновых моделей и показал конкурента Tesla Model 3

BYD отказался от чисто бензиновых моделей и показал конкурента Tesla Model 3

04.04.2022 133 0 0

Один из ведущих китайских производителей электромобилей расширяет модельную линейку и готовится вывести на рынок среднеразмерный седан Seal, который окажется прямым конкурентом Tesla Model 3. BYD Seal будет предлагаться с задним либо полным приводом.

 

BYD — основанная в 1995 году частная компания, которая сегодня производит электромобили и компоненты для них (батареи, электромоторы, силовая электроника), грузовики, автобусы, спецтехнику, поезда, солнечные панели, зарядные станции и системы хранения электроэнергии. Автомобильный бизнес BYD заметно вырос в начале прошлого десятилетия на волне роста популярности электромобилей в Китае и в мире, а в прошлом году BYD Auto совершила очередной рывок и, по данным ресурса CarSalesBase, реализовала в Китае 730 093 автомобиля, на 77,5% больше, чем в 2020-м. В этом году продажи BYD растут ещё более бешеными темпами: в январе-феврале прирос составил 195,4% по сравнению с январём-февралём 2021-го, благодаря чему BYD вошёл в пятёрку самых популярных автомобильных брендов в Китае. Впереди только Volkswagen, Toyota, Honda и Nissan, а среди исконно китайский марок BYD теперь номер один.

Вчера BYD заявил, что в марте прекратил производство моделей с чисто бензиновыми силовыми установками, теперь в его линейке есть только электромобили и plug-in гибриды, а полный отказ от ДВС запланирован на 2040 год. Актуальная модельная гамма BYD очень обширная, в ней есть разные по цене и размерам седаны, хэтчбеки, кроссоверы и минивэны, а рассекреченный на днях седан Seal (переводится с английского как «морской котик») принадлежит к самому свежему семейству, объединённому морской тематикой.

В основе BYD Seal лежит модульная «тележка» e-platform 3.0 с плоской батареей в полу. Габаритная длина седана — 4800 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2920 мм. По каждому из ключевых размеров Seal чуть превосходит Tesla Model 3, но при этом обещает более доступную цену, чем у локализованного в Китае «американца». Седан Tesla Model 3 в прошлом году стал популярным в Китае «полноформатным» электромобилем — продано 272 972 шт., лучше результат только у дешёвой малогабаритной «кубышки» Wuling Hongguang Mini EV (426 484 шт.).

По данным китайских СМИ, BYD Seal будет стоить в диапазоне от 220 000 до 280 000 юаней (от 34 600 до 44 000 долларов), тогда как Tesla Model 3 стоит от 279 900 до 367 900 юаней (от 44 000 до 57 800 долларов). У BYD Seal будут две заднеприводные модификации с одним электромотором мощностью 150 кВт (204 л.с.) либо 230 кВт (313 л.с.) и одна полноприводная, двухмоторная: 160 кВт (217 л.с.) + 230 кВт (313 л.с.), то есть в сумме выходит 530 л.с. До 100 км/ч полноприводный BYD Seal сможет разогнаться за 3,8 с.

Прочие технические характеристики пока не объявлены, фотографий салона тоже пока нет. Ожидалось, что полноценная премьера BYD Seal состоится в третьей декаде апреля на Пекинском автосалоне, но его перенесли на неопределённый срок в связи с очередной вспышкой COVID-19 в Китае. Теперь, вероятно, премьера пройдёт виртуально либо, если власти разрешат, на отдельном мероприятии.

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