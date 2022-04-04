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  • Коронавирус снова атакует: Пекинский автосалон 2022 перенесён на неопределённый срок

Коронавирус снова атакует: Пекинский автосалон 2022 перенесён на неопределённый срок

04.04.2022 141 0 1

Казалось бы, COVID-19 полностью ушёл из мировой новостной повестки в свете драматических событий на территории Украины, но только не в Китае: очередная вспышка инфекции привела к сбоям в работе автозаводов и переносе выставки Auto China 2022 в Пекине, которая должна была открыться 21 апреля.

 

Очагом распространения новой волны COVID-19 в Китае стал Шанхай, где ещё неделю назад был введён жёсткий локдаун, из-за чего многим расположенным здесь предприятиям (в том числе Гигафабрике Tesla) пришлось останавливать работу. И хотя новая волна заражений связана с относительно щадящим штаммом Омикрон, китайские власти продолжают политику нулевой терпимости к коронавирусу, мгновенно реагируют на любую вспышку и вводят суровые карантинные ограничения.

Слухи о большой вероятности отмены Пекинского автосалона, намеченного на третью декаду апреля, появились в деловых СМИ ещё на позапрошлой неделе, а в минувшую субботу организаторы выставки официально их подтвердили. Правда, пока речь идёт не об отмене, а о переносе на неопределённый срок. Согласно первоначальным планам, для прессы выставка должна была работать 21 и 22 апреля (в пресс-дни, как правило, проходят все основные премьеры), на 23 и 24 апреля были намечены так называемые бизнес-дни, а с 25 по 30 апреля двери Auto China планировалось открыть для всех желающих.

Тизер Mercedes-Benz EQS SUV

На Auto China 2022 ожидались премьеры новой «семёрки» BMW и её электрической версии i7, обновлённой «трёшки» BMW и её электрической версии i3, большого электрического кроссовера Mercedes-Benz EQS SUV, электрического наследника VW Passat и десятки новинок от китайских брендов. Теперь, вероятно, многие из этих машин будут представлены заочно, а мы продолжим знакомить вас с самыми важными новинками.

Китай выставки новинки Коронавирус COVID-19

 

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