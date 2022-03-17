Первая «семёрка» появилась в гамме баварского бренда в 1977 году, тот автомобиль носил индекс Е23. Сегодня на конвейере уже шестое поколение модели (G11-G12), премьера которого состоялась в июне 2015 года, а в 2019-м седан получил рестайлинг. теперь же подходит время для полностью новой 7-й серии, прототипы которой уже достаточно давно попадают в объектив фотошпионов. Уже на первых фотографиях тестовых образцов было видно, что автомобиль получит весьма необычную внешность, и сегодня (благодаря вчерашним тизерам) у нас есть возможность оценить некоторые детали нового дизайна.

Рендер новой "семёрки"

Больше всего эмоций у публики, конечно, вызовет передняя часть седана. Здесь расположится «двухэтажная» оптика, состоящая из узких верхних сегментов с парой светодиодных полосок дневного света и основных блоков фар, расположенных чуть ниже. Второй впечатляющий элемент – огромные «ноздри» решётки, явно превосходящие по размеру таковые на нынешнем представительском седане. Плюс к этому, в окантовку решётки будет встроена светодиодная подсветка. На боковинах можно отметить угловатую форму бокового остекления в задней части, вызывающую ассоциации с классическими «семёрками» в кузовах Е32 и Е38, а также утопленные дверные ручки на подобии тех, что установлены на электрокроссовер iX. Задняя часть на тизерах пока не представлена, судя по шпионским фотографиям, здесь расположатся узкие горизонтальные фонари, среди необычных элементов – ниша номерного знака, которая впервые для 7 серии разместится на бампере.

Рендер новой "семёрки"

Салон будет решён в стиле новых электромобилей марки, здесь также появится широкий экран без козырька, как на том же iX. Задним пассажирам предложат 31-дюймовый откидной экран Theatre Screen с разрешением 8К, который будет закреплён на крыше. Новая «семёрка» будет представлена как в традиционном виде с двигателями внутреннего сгорания, так и в качестве электромобиля с именем i7. Последняя будет оснащена двумя электромоторами, самая мощная версия будет выдавать более 600 л.с. подобно флагманскому электрокроссоверу iX M60. Аналогичную мощность может получить и самый мощный бензиновый вариант 760i, который будет оснащён 8-цилиндровым двигателем в паре с электромотором (в отличие от 760-й нынешнего поколения с V12).

Премьера новинки состоится в апреле.

Нынешняя 7 Series 1 / 3 Нынешняя 7 Series 2 / 3 Нынешняя 7 Series 3 / 3

Сегодня в России официальные цены на нынешнюю 7 серию начинаются с отметки в 8 630 000 рублей (730i, 249 л.с., задний привод). Самый же дорогой вариант – вышеупомянутая 12-цилиндровая M760Li (585 л.с., полный привод) за 15 350 000 в базовой версии.

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