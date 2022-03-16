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  • Новая «семёрка» BMW: двухэтажная оптика, огромные «ноздри» и «кинотеатр»

Новая «семёрка» BMW: двухэтажная оптика, огромные «ноздри» и «кинотеатр»

16.03.2022 447 0 0

В новом поколении у седана баварской марки впервые будет полностью электрическая версия. Премьера семейства состоится уже в следующем месяце.

 

Мы уже видели замаскированные тестовые прототипы новой «семерки» на официальных фото BMW, а теперь компания распространила тизеры модели без камуфляжа, включая первые картинки интерьера. Вдобавок марка раскрыла срок мировой премьеры: седан представят в апреле. Место не названо, но в следующем месяце заработает Пекинский автосалон, и, скорее всего, именно там и проведут первый публичный показ. К слову, заявлено, что вместе с «традиционным» седаном представят и полностью электрический вариант BMW i7 (он-то и запечатлен на снимках во время испытаний).

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Особенности дизайна экстерьера свежей «семерки» — двухэтажная головная оптика (сверху расположены полоски ходовых огней, под ними идут блоки основных фар; на подобное решение намекал еще концепт BMW XM), огромные «ноздри» (как у электрокроссовера BMW iX, плюс подсветка), утопленные ручки дверей и четко выраженная ступенька багажника.

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Салон оформили в стиле BMW iX, то есть седану тоже досталось табло. При этом у «семерки» также скрыли дефлекторы вентиляции. А для задних пассажиров BMW 7 Series предусмотрен Theatre Screen: это откидной экран диагональю 31 дюйм с разрешением 8K, который крепится к крыше. В BMW заявили, что с таким дисплеем задние сиденья превращаются в «эксклюзивный частный кинозал». Сама крыша – панорамная, «со светодиодными нитями», свечение которых можно регулировать.

BMW i7
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BMW i7
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BMW i7
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BMW i7
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BMW i7
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О технике компания пока не рассказала, известно лишь, что запас хода электроседана BMW i7 составит где-то 580 – 610 км по циклу WLTP (490 км по американскому циклу EPA).

Российские перспективы новой «семерки» пока туманны, как в целом и самой марки, по понятным причинам.

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