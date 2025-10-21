Маленький, брутальный и только с ДВС: рассекречен Toyota Land Cruiser FJ

Продажи новинки стартуют на домашнем рынке, в Японии, в середине 2026 года. Выпуск этой модели, вероятно, будет налажен на заводе компании в Таиланде.

У появившегося ещё в 1951 году Toyota BJ появился очередной наследник: после различных тизеров, патентных изображений и рендеров, японская компания наконец рассекретила новинку, которой, как и ожидалось, присвоили название Land Cruiser FJ. В СМИ модель назвали «уменьшенным» Toyota Land Cruiser Prado (на некоторых рынках – просто Land Cruiser), хотя отличия во внешности (помимо габаритов) у них, безусловно, есть.

На фото: Toyota Land Cruiser FJ

Длина нового SUV японской марки составляет 4575 мм (на 350 мм короче по сравнению с актуальным Land Cruiser Prado, который дебютировал в августе 2023 года), ширина – 1855 мм (на 125 мм меньше), при этом высота равна 1960 мм (на 90 мм больше). Расстояние между осями у Toyota Land Cruiser FJ – 2580 мм (на 270 мм меньше, чем у «старшего брата»). Минимальный радиус поворота – 5,5 метра.

Новый SUV получил действительно брутальную внешность: оформленный в ретростиле «квадратный» кузов, рельефные выштамповки, мощный обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, включающий в себя большие «угловатые» накладки по периметру кузова. Головная оптика с «С-образными» светодиодными ходовыми огнями визуально объединена с радиаторной решёткой с рисунком в виде горизонтальных штрихов и надписи с названием бренда. Ниже расположены противотуманки и большой воздухозаборник.

Toyota Land Cruiser FJ получил чёрные дверные ручки, аналогичного цвета корпуса наружных зеркал, рейлинги и антенну «акулий плавник» на крыше. Корму украсили вертикальными фонарями, которые расположены по бокам от открывающейся в сторону, а не вверх багажной двери (на ней предусмотрено крепление для запаски). В нижней части заднего бампера можно увидеть узкие вертикальные штрихи светоотражателей и лампы, предупреждающие о движении назад.

На фото: Toyota Land Cruiser FJ (со вторым вариантом дизайна)

Как и для Land Cruiser Prado, для нового Land Cruiser FJ предусмотрен другой вариант дизайна: такой автомобиль ещё больше тяготеет к ретро. Он получил круглые секции ходовых огней с дополнительными прямоугольниками поворотников по бокам. У него слегка иначе оформлена нижняя часть переднего и заднего бамперов, предусмотрены шноркель, дополнительный багажник на крыше, подножки, а также иные колёсные диски и шины.

В салоне нового пятиместного SUV Toyota можно увидеть «оквадраченное» оформление передней панели, однако перед водителем располагается обычное круглое трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками. За ним расположена виртуальная приборка, по центру передней панели – интегрированный тачскрин информационно-развлекательной системы. Ниже можно увидеть отдельный блок управления климатической установкой. Боковые дефлекторы вентиляции оформлены схожим образом с Land Cruiser Prado. Новику оснастили пакетом систем безопасности Toyota Safety Sense.

В основе Toyota Land Cruiser FJ лежит модернизированная платформа серии IMV. Эта «тележка» знакома нам по пикапу Hilux Champ, который был представлен в конце ноября 2023-го. Производство грузовика налажено на заводе компании в Таиланде, здесь же, вероятно, будет выпускаться новый SUV.

На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ 1 / 4 На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ 2 / 4 На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ 3 / 4 На фото: салон Toyota Land Cruiser FJ 4 / 4

Под капотом у Land Cruiser FJ располагается бензиновый четырёхцилиндровый двигатель 2TR-FE объёмом 2,7 литра, его максимальная мощность равна 163 л.с., а крутящий момент – 246 Нм. Модели положен жёстко подключаемый полный привод типа Part-Time. Мотор работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В Японии, а также на некоторых других рынках продажи новинки стартуют в середине 2026 года. Цены станут известны позже. «Живая» премьера Toyota Land Cruiser FJ пройдёт в рамках выставки Japan Mobility Show, которая откроет свои двери в конце текущего месяца.