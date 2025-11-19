Новинки ×
  • Новый пикап Nissan Navara на базе Mitsubishi L200: топовый дизель и только полный привод

Новый пикап Nissan Navara на базе Mitsubishi L200: топовый дизель и только полный привод

19.11.2025 74 0 0

Внешне от донорского грузовичка Mitsubishi новая Navara отличается оформлением передней части. А вот интерьер практически такой же, как у исходной модели с «тремя бриллиантами». Техника тоже одинаковая.

Компания Nissan представила рамный пикап Navara нового, четвертого по счету поколения, которому присвоен заводской индекс D27. Любопытно, что мировую премьеру провели в Австралии, хотя предыдущий грузовичок (D23) среди бестселлеров местного рынка и не значится. И вообще, такая свежая Navara пока заявлена лишь для этой страны да для соседней Новой Зеландии, там продажи стартуют в первом квартале следующего года.

Nissan Navara ST-X
1 / 6
Nissan Navara ST-X
2 / 6
Nissan Navara ST-X
3 / 6
Nissan Navara ST-X
4 / 6
Nissan Navara ST-X
5 / 6
Nissan Navara ST-X
6 / 6

Оригинальной ниссановской разработкой новый пикап не является – он сделан на базе нынешнего Mitsubishi Triton (он же L200). Впрочем, в отличие от адресованного США паркетника Nissan Rogue PHEV, который фактически представляет собой Mitsubishi Outlander PHEV с другой эмблемой, над грузовичком все же потрудились более тщательно. Так, изменен дизайн передней части: у Navara собственные оптика, бампер и радиаторная решетка. Кроме того, к настройке шасси австралийского пикапа привлекли специалистов местной компании Premcar, давнего партнера Ниссана на Зеленом континенте.

Nissan Navara Pro-4X

Объявлено, что в Австралии пикап Nissan Navara нового поколения будет доступен исключительно с двухрядной кабиной – мол, это самая востребованная версия в линейке предыдущей модели. При этом исходный Mitsubishi Triton там бывает и с однорядной или «полуторной» кабиной, а также в варианте шасси для надстроек. Длина новой Navara – те же 5230 мм, что и у аналогичного Triton. Совпадает и колесная база – 3130 мм. Паспортный дорожный просвет у машин тоже одинаковый – 228 мм.

Nissan Navara Pro-4X
1 / 5
Nissan Navara Pro-4X
2 / 5
Nissan Navara Pro-4X
3 / 5
Nissan Navara Pro-4X
4 / 5
Nissan Navara Pro-4X
5 / 5

Nissan Navara дебютировал в двух богатых версиях – ST-X и «внедорожной» Pro-4X. Фишки второй – массивные расширители колесных арок, акценты цвета Lava Red, черные 17-дюймовые диски и стандартный фаркоп.

Nissan Navara Pro-4X
1 / 2
Nissan Navara Pro-4X
2 / 2

Внутри пикап Nissan практически дословно повторил исходный Mitsubishi. Тут аналогичные передняя панель, «парящий» 9-дюймовый тачскрин мультимедиа и блок управления «климатом». У богатых исполнений ST-X и Pro-4X еще есть беспроводная зарядка для смартфона. В списке оборудования также заявлены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

Nissan Navara ST-X
1 / 4
Nissan Navara ST-X
2 / 4
Nissan Navara ST-X
3 / 4
Nissan Navara ST-X
4 / 4

В Австралии грузовичок Nissan Navara нового поколения будет доступен только с топовым битурбированным дизелем 4N16 2.4 мощностью 204 л.с. (407 Нм), которым оснащается и локальный Mitsubishi Triton. Пикап Mitsubishi представлен с шестиступенчатыми механикой или автоматом, привод задний или полный. Однако австралийцам новую Navara предложат исключительно с 6АТ и полным приводом. При этом версии ST-X и Pro-4X имеют трансмиссию Super 4WD – так в Nissan обозначили Super Select 4WD-II от Mitsubishi с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом.

Nissan Navara Pro-4X
1 / 7
Nissan Navara Pro-4X
2 / 7
Nissan Navara Pro-4X
3 / 7
Nissan Navara Pro-4X
4 / 7
Nissan Navara Pro-4X
5 / 7
Nissan Navara Pro-4X
6 / 7
Nissan Navara Pro-4X
7 / 7

Одновременно показан «хардкорный» концепт Navara Pro-4X Warrior от упомянутой фирмы Premcar. Напомним, версию Warrior в Австралии имеет и прежний пикап Nissan. Шоу-кар сделан по тому же рецепту. У него еще более внушительный передний бампер, дополнительные светильники, выполненная в цвете Lava Red металлическая защитная пластина снизу, более жесткие пружины в подвеске, расширенная колея и увеличенный дорожный просвет. Скорее всего, впоследствии такое исполнение тоже станет серийным.

Концепт Nissan Navara Pro-4X Warrior
1 / 5
Концепт Nissan Navara Pro-4X Warrior
2 / 5
Концепт Nissan Navara Pro-4X Warrior
3 / 5
Концепт Nissan Navara Pro-4X Warrior
4 / 5
Концепт Nissan Navara Pro-4X Warrior
5 / 5

Между тем оригинальный предыдущий пикап Nissan в отставку вовсе не собирается. В странах Латинской Америки, где модель зовется Frontier, грузовичок ждет масштабный рестайлинг: такой автомобиль ранее показали в общей презентации компании.

пикап Австралия авторынок новинки Nissan Nissan Navara Mitsubishi Mitsubishi L200 Mitsubishi Triton
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Skoda Octavia A7 с пробегом: ржавые пороги, дыры в дверях и комфортный салон из пластика Skoda Octavia стала у нас настоящей любимицей сразу после появления на рынке первого поколения. Машины второго и третьего поколений получили признание отчасти по инерции, отчасти от того, чт... 233 2 0 19.11.2025
Статьи / Гаджеты Рейтинг видеорегистраторов с 4G: какой лучше выбрать? Видеорегистратор – гаджет уже насквозь привычный каждому. А вот регистратор, в который можно вставить сим-карту с мобильным интернетом – это пока еще относительно свежий класс устройств. И в... 8738 1 1 18.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО Каждый год в России проводится хотя бы одна конференция, на которой страховые компании заявляют: денег снова не хватает, система работает плохо, а полисы должны опять подорожать. Ну сколько... 853 6 1 17.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 44415 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15805 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 14061 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
13 Спорт и бизнес: вспоминаем самые быстрые бизнес-седаны девяностых
6 Дайте денег: что не так с очередной реформой ОСАГО
4 Танцы поршней с клапанами: почему «безвтыковые» двигатели уходят в про...
Новые комментарии
Change privacy settings