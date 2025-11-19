Новый пикап Nissan Navara на базе Mitsubishi L200: топовый дизель и только полный привод

Внешне от донорского грузовичка Mitsubishi новая Navara отличается оформлением передней части. А вот интерьер практически такой же, как у исходной модели с «тремя бриллиантами». Техника тоже одинаковая.

Компания Nissan представила рамный пикап Navara нового, четвертого по счету поколения, которому присвоен заводской индекс D27. Любопытно, что мировую премьеру провели в Австралии, хотя предыдущий грузовичок (D23) среди бестселлеров местного рынка и не значится. И вообще, такая свежая Navara пока заявлена лишь для этой страны да для соседней Новой Зеландии, там продажи стартуют в первом квартале следующего года.

Оригинальной ниссановской разработкой новый пикап не является – он сделан на базе нынешнего Mitsubishi Triton (он же L200). Впрочем, в отличие от адресованного США паркетника Nissan Rogue PHEV, который фактически представляет собой Mitsubishi Outlander PHEV с другой эмблемой, над грузовичком все же потрудились более тщательно. Так, изменен дизайн передней части: у Navara собственные оптика, бампер и радиаторная решетка. Кроме того, к настройке шасси австралийского пикапа привлекли специалистов местной компании Premcar, давнего партнера Ниссана на Зеленом континенте.

Объявлено, что в Австралии пикап Nissan Navara нового поколения будет доступен исключительно с двухрядной кабиной – мол, это самая востребованная версия в линейке предыдущей модели. При этом исходный Mitsubishi Triton там бывает и с однорядной или «полуторной» кабиной, а также в варианте шасси для надстроек. Длина новой Navara – те же 5230 мм, что и у аналогичного Triton. Совпадает и колесная база – 3130 мм. Паспортный дорожный просвет у машин тоже одинаковый – 228 мм.

Nissan Navara дебютировал в двух богатых версиях – ST-X и «внедорожной» Pro-4X. Фишки второй – массивные расширители колесных арок, акценты цвета Lava Red, черные 17-дюймовые диски и стандартный фаркоп.

Внутри пикап Nissan практически дословно повторил исходный Mitsubishi. Тут аналогичные передняя панель, «парящий» 9-дюймовый тачскрин мультимедиа и блок управления «климатом». У богатых исполнений ST-X и Pro-4X еще есть беспроводная зарядка для смартфона. В списке оборудования также заявлены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

В Австралии грузовичок Nissan Navara нового поколения будет доступен только с топовым битурбированным дизелем 4N16 2.4 мощностью 204 л.с. (407 Нм), которым оснащается и локальный Mitsubishi Triton. Пикап Mitsubishi представлен с шестиступенчатыми механикой или автоматом, привод задний или полный. Однако австралийцам новую Navara предложат исключительно с 6АТ и полным приводом. При этом версии ST-X и Pro-4X имеют трансмиссию Super 4WD – так в Nissan обозначили Super Select 4WD-II от Mitsubishi с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом.

Одновременно показан «хардкорный» концепт Navara Pro-4X Warrior от упомянутой фирмы Premcar. Напомним, версию Warrior в Австралии имеет и прежний пикап Nissan. Шоу-кар сделан по тому же рецепту. У него еще более внушительный передний бампер, дополнительные светильники, выполненная в цвете Lava Red металлическая защитная пластина снизу, более жесткие пружины в подвеске, расширенная колея и увеличенный дорожный просвет. Скорее всего, впоследствии такое исполнение тоже станет серийным.

Между тем оригинальный предыдущий пикап Nissan в отставку вовсе не собирается. В странах Латинской Америки, где модель зовется Frontier, грузовичок ждет масштабный рестайлинг: такой автомобиль ранее показали в общей презентации компании.