Воин 2.0: экстремальный Nissan Navara Pro-4X Warrior для рынка Австралии

В австралийской линейке Nissan два года назад уже был экстремальный пикап Navara N-Trek Warrior, но в прошлом году Navara пережил рестайлинг и теперь пришло время для нового «воина» (так с английского переводится Warrior). К разработке машины вновь были привлечены специалисты фирмы Premcar, образованной в 2012 году на базе австралийского филиала британской компании Prodrive. Сегодня Premcar занимается контрактными инжиниринговыми работами и тюнингом автомобилей, финальная сборка ниссановских «воинов» происходит на её мощностях в Эппинге (пригород Мельбурна). В год Premcar готова собирать по полторы тысячи экстремальных пикапов, но может и увеличить производительность, если на машину вдруг возникнет ажиотажный спрос.

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За основу Warrior берётся наиболее внедорожный стоковый Nissan Navara Pro-4X с 2,3-литровым турбодизелем (190 л.с., 450 Нм) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 7-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Силовой агрегат Premcar не трогает, а вот ходовую часть основательно перетряхивает. Дорожные просвет увеличен с 220 до 260 мм, колея расширена с 1570 до 1600 мм, установлены «зубастые» покрышки Cooper Discoverer All Terrain AT3 275/70 R 17.



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В подвеске применены более высокие и жёсткие пружины, более энергоёмкие амортизаторы и более крупные отбойники спереди. Характеристики всех элементов подбирались таким образом, чтобы пикап имел хорошую плавность хода на дорогах с твёрдым покрытием и при этом мог ехать достаточно быстро по пересечённой местности. Днище от ударов защищает 3-миллиметровая стальная пластина, фрагмент под переднем бампером украшен надписью Navara. Сам передний бампер полностью новый, со встроенной светодиодной полосой и возможностью установки лебёдки. В колёсные арки установлены расширители.



Допустимая полная масса автомобиля увеличилась на 100 кг до 3250 кг. Грузоподъёмность для версии с МКП — 961 кг, для версии с «автоматом» — 952 кг, и это ключевое преимущество над главным конкурентом Ford Ranger Raptor, грузоподъёмность которого составляет 748 кг. Глубина преодолеваемого брода нового «воина» — 600 мм, но её можно увеличить установкой шноркеля.



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Цены на Nissan Navara Pro-4X Warrior пока не объявлены, но коллеги из австралийского журнала CarAdvice полагают, что за него придётся выложить не менее 66 тысяч местных долларов (3,6 млн рублей в переводе по текущему курсу). Также по их данным австралийский Nissan скоро представит экстремальный внедорожник Patrol Warrior.



Добавим, что в России пикап Nissan Navara сейчас официально не представлен, а в июне стало известно, что модель скоро покинет европейский рынок.

