Авторынок ×

Jeep Gladiator обзавёлся олдскульной двухцветной версией Whitecap

20.02.2026 184 0 0
Jeep Gladiator обзавёлся олдскульной двухцветной версией Whitecap

Обновки в стиле ретро доступны исполнениям Sahara, Rubicon, Rubicon X, Mojave и Mojave X, стоимость «допов» стартует с 495 долларов.

Jeep Gladiator представляет собой среднеразмерный пикап, внешность которого выполнена в классическом «угловатом» стиле. Эта модель считается непрямым наследником грузовичка Comanche, выпуск которого был завершён в 1992 году. Актуальный Гладиатор появился в 2019-м, его ближайший родственник – рамный внедорожник Wrangler четвёртого поколения, дебютировавший годом ранее. Плановое обновление Jeep Gladiator пережил осенью 2023 года.

На фото: Jeep Gladiator Whitecap

Дела у модели американской марки на домашнем рынке в целом идут неплохо: за 2025 год дилеры Jeep в США реализовали в общей сложности 56 790 экземпляров, что на 34,8% больше, чем годом ранее. Для сравнения, родственный внедорожник Wrangler за тот же период разошёлся по стране тиражом в 167 349 единиц (на 10,7% больше, чем в 2024-м).

Теперь автогигант Stellantis, в состав которого сейчас входит марка Jeep, рассказал о том, что Gladiator обзавёлся новой спецверсией – с прибавкой Whitecap к названию. Отметим, аналогичный вариант появился в гамме Wrangler в середине декабря 2025 года. Главным внешним отличительным знаком этого особенного исполнения является двухцветная окраска кузова.

Так, Jeep Gladiator Whitecap снабдили жёсткой крышей белого цвета и оформленной в том же оттенке задней части кабины. Помимо этого, в белом цвете оформлена рамка элемента на передней части, который объединяет фирменную радиаторную решётку с семью вертикальными прорезями и круглую головную оптику, которая оформлена в ретро-стиле. Ещё белые полосы с надписью «1941» проходят по боковинам кузова.

Особенная версия пикапа доступна в исполнениях Sahara, Rubicon, Rubicon X, Mojave и Mojave X, при этом для последних четырёх предусмотрена белая наклейка на капоте с указанием на это самое исполнение (к примеру, на официальных снимках спецверсии «засветился» вариант Rubicon). Известно, что грузовик с прибавкой Whitecap будет выпущен лимитированным тиражом, но сколько именно экземпляров войдут в серию, пока не сообщается.

На фото: Jeep Gladiator Mojave

Техника у спецверсии Jeep Gladiator осталась стандартной. Напомним, актуальный пикап оснащается бензиновым атмосферником Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его мощность составляет 289 л.с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. На сегодняшний день этот двигатель работает в паре только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Известно, что Jeep Gladiator Whitecap доберётся до американских дилеров весной 2026 года. Доплата за обновки для пикапа стартует с 495 долларов (эквивалентно примерно 38,2 тыс. рублей по текущему курсу). Отметим, на сегодняшний день цена «обычной» модели в Штатах варьируется в диапазоне от 39 300 до 60 690 долларов (около 3,02 – 4,67 млн рублей).

Напомним, в конце прошлого года Jeep Gladiator обзавёлся спецверсией Shadow Ops с заводской лебёдкой. Такому пикапу положены ещё внешние изменения, но техника у него тоже стандартная.

пикап США авторынок Jeep Jeep Gladiator

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авторынок 7 причин купить Exlantix ES На вопрос «как правильно выбрать новый автомобиль» не существует правильного ответа. Ведь кто-то выбирает умом, кто-то кошельком, кто-то сердцем, кто-то глазами… Но если речь идет о выборе п... 80 0 0 20.02.2026
Статьи / Практика Вдох глубокий, три-четыре: как проверить и заменить воздушный фильтр Воздушный фильтр двигателя – один из самых недооцененных «расходников». К сожалению, подавляющее большинство автовладельцев относятся к нему довольно безответственно и забывают, что в процес... 187 1 0 20.02.2026
Статьи / Практика Красиво? Практично! Для чего нужны коврики в автомобиль и как их выбрать Трудно представить автомобиль, находящийся в заботливых руках, но не имеющий в салоне коврики. Они уже давно стали необходимой деталью интерьера любой машины, и это неспроста: они не только... 2012 0 0 19.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76875 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46960 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19633 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
21 Помощь не требуется: куда делось братство водителей
3 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: дорогой ремонт V6 и вариатор, котор...
3 Jeep Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi
Новые комментарии
Change privacy settings