У Suzuki e Vitara появился близнец: полностью рассекречен новый Toyota Urban Cruiser

У Suzuki и Toyota уже есть несколько совместных проектов. Результатом одного из них стала разработка компактных полностью электрических кроссоверов, причём Сузуки уже показала свой – паркетник e Vitara дебютировал в начале прошлого месяца. Теперь настала очередь его «близнеца» от Тойоты: сегодня компания презентовала Urban Cruiser, который позиционируется как глобальная модель.

На фото: новый электрический кроссовер Toyota Urban Cruiser

Название многим покажется знакомым, и не зря. Дело в том, что на индийском рынке на сегодняшний день присутствуют Toyota Urban Cruiser Hyryder (близнец Suzuki Grand Vitara) и Urban Cruiser Taisor (ближайший родственник Suzuki Fronx), однако новинка с ними ни визуально, ни технически не связана. В основу представленного сегодня «зелёного» паркетника лёг концепт Toyota Urban SUV, который был показан в начале декабря прошлого года.

Теперь японская марка показала серийную версию глобальной полностью электрической новинки, которой в итоге досталось имя Urban Cruiser. По габаритам электрокар оказался чуть больше, чем Toyota Yaris Cross. Его длина равна 4285 мм (на 105 мм больше, чем гибридный SUV), ширина – 1800 мм (на 35 мм больше), высота – 1640 мм (на 45 мм больше), а расстояние между осями – 2700 мм (на 140 мм больше).

От концепта Toyota Urban Cruiser достались форма оптики, вертикальные боковые воздухозаборники в нижней части переднего бампера, крыша, передние и центральные стойки могут окрашены либо в чёрный, либо в цвет кузова. Модель получила светодиодные штрихи ходовых огней, традиционные боковые зеркала с повторителями поворотников, массивный обвес по периметру кузова и небольшой спойлер в верхней части багажной двери, а также фонари, оформленные в виде единого крупного элемента от одного заднего крыла до другого. «Зелёному» паркетнику положены легкосплавные колёсные диски размером 18 и 19 дюймов.

На фото: салон Toyota Urban Cruiser

Салон рассчитан на пятерых седоков, на передней панели расположено горизонтальное табло, объединяющее в себе виртуальную приборку диагональю 10,25 дюйма и тачскрин информационно-развлекательной системы на 10,1 дюйма, она имеет функцию беспроводного подключения Apple CarPlay и Android Auto. Второй ряд сидений, разделённый в соотношении 40:20:40, умеет выдвигаться вперёд (если нужно больше места в багажнике) и откидываться назад (чтобы увеличить пространство для пассажиров).

Toyota Urban Cruiser предложат с двумя вариантами тяговой литий-железо-фосфатной батареи – ёмкостью 49 и 61 кВт*ч. В первом случае модели положен единственный 144-сильный электромотор, размещённый на передней оси; во втором его мощность составляет 174 л.с. Также кроссовер со «старшим» аккумулятором доступен с полным приводом и двухмоторной установкой, совокупная отдача которой равна 184 л.с. Информация о запасе хода на одной зарядке появится позже.

Информации о ценах нового «электрокросса» Toyota Urban Cruiser пока нет. Ожидается, что на европейском рынке он поборется за покупателей с Hyundai Kona и Volvo EX30. На одном из крупнейших «старосветских» рынков, в Германии, «кореец» стоит от 37 990 евро (эквивалентно примерно 4,15 млн рублей по текущему курсу), а «электричка» шведской марки – не менее 39 790 евро (около 4,34 млн рублей).