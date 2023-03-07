Hyundai Kona Electric второго поколения получила более мощные моторы и ёмкие батареи

Компактный кроссовер Hyundai Kona, одним из главных рынков для которого остаётся Европа, появился в 2017 году, а обновление модель пережила в 2020-м. Летом прошлого года фотошпионы не раз ловили прототипы паркетника второго поколения в ходе тестов, в декабре корейская компания рассекретила дизайн новинки, а в январе были представлены бензиновые и гибридные версии Hyundai Kona. Теперь же дебютировала полностью электрическая версия кроссовера следующей генерации.

На фото: Hyundai Kona Electric нового поколения

В ходе смены генерации паркетник ощутимо растянулся: длина подросла на 150 мм и теперь составляет 4355 мм, а расстояние между осями увеличилось на 60 мм до 2660 мм. Под капотом «второй» Kona Electric находится небольшой багажный отсек, его объём равен 27 литрам. В свою очередь основной багажник, расположенный сзади, увеличили на 134 литра (до 466 литров, в соответствии со стандартом VDA). В компании отметили, что у нового «зелёного» кроссовера коэффициент аэродинамического сопротивления Cx составляет 0,27.



Электрическая версия нового поколения получила такую же оптику, как у версий с ДВС, только центральная часть линий ходовых огней (спереди) и габаритных фонарей (сзади) выполнены пунктиром. Ещё визуально отличаются нижние части переднего и заднего бамперов. Так, в оформлении воздухозаборника, расположенного под заглушкой на месте радиаторной решётки, и декоративной накладки на корме используется рисунок в виде небольших штрихов.



Интерьер новой Hyundai Kona Electric почти такой же, как и у вариантов с ДВС. В списке отличий разве что иначе оформленный интерфейс виртуального щитка приборов (диагональ – 12,3 дюйма), да бытовая розетка на заднем ряду сидений. Информационно-развлекательная система новинки умеет обновляться «по воздуху». Селектор передач находится на рулевой колонке справа.



У европейской версии электрокроссовера по-прежнему две переднеприводных версии, но у «начинки», которая стала 400-вольтовой, теперь иные характеристики. Базовый вариант оснащается 156-сильным электромотором, его максимальный крутящий момент составляет 255 Нм, тогда как у предшественника показатели составляли 136 л.с. и 395 Нм. Также у него подросла ёмкость тягового аккумулятора – с 39,2 до 48,4 кВт*ч. При этом вырос и запас хода на одной зарядке – с 305 до 392 км (при расчёте по циклу WLTP).



На фото: салон Hyundai Kona Electric нового поколения 1 / 3 На фото: салон Hyundai Kona Electric нового поколения 2 / 3 На фото: салон Hyundai Kona Electric нового поколения 3 / 3

У топового варианта Kona Electric мощность электродвигателя тоже увеличилась – с 204 л.с. у предшественника до 218 л.с., а максимальный крутящий момент снизился аналогичным образом (с 395 до 255 Нм). Слегка повысилась и ёмкость тяговой батареи: с 64,0 до 65,4 кВт*ч, в итоге увеличилась и дальнобойность модификации – с 484 до 490 км.



Отметим, корейская версия Hyundai Kona Electric оснащается аккумулятором ёмкостью 64,8 кВт*ч, его запаса хода на одной зарядке хватит на 410 км (согласно местным стандартам). Варианту электропаркетника для домашнего рынка оставили электромотор, выдающий 204 л.с.



Продажи Hyundai Kona второго поколения стартуют позже в текущем году. Цены в компании пока не рассекретили. Отметим, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, за электрическую версию актуального кроссовера сейчас просят 36 400 евро.

