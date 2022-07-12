Hyundai продолжает тестировать Kona второго поколения: дебют – в следующем году

До дилеров на европейском рынке кроссовер корейской марки доберётся в 2024-ом. У модели будут версии MHEV, обычные и подключаемые гибриды, а также полностью электрический вариант.

Корейский производитель Hyundai выпускает компактный кроссовер Kona с 2017 года (у модели отличается имя в зависимости от рынка, к примеру, в Португалии – Kauai, а в Китае – Encino). Обновление паркетник пережил в 2020-ом, одним из главных рынков для него остаётся Европа. Судя по данным сайта Carsalesbase, по итогам 2021 года старосветские дилеры реализовали 109 934 Hyundai Kona, что на 13,4% меньше, чем в «ковидном» 2020-ом. В текущем году у кроссовера пока положительная динамика: за первую треть клиенты купили 33 194 экземпляра, что на 2,3% больше, чем в январе-апреле прошлого года.



На фото: прототип Hyundai Kona нового поколения

Компания Hyundai на данный момент продолжает заниматься разработкой Kona следующего поколения, ранее прототипы новинки уже ловили на дорогах в Южной Корее, а также в Швеции, теперь модель находится на серии летних испытаний, которые проходят в южной части Европы. Снимками с нами поделились коллеги из испанского издания motor.es.



Прототип, попавший в объектив, имеет весьма плотную маскировку, которая включает в себя как тёмный плотный материал, так и специальные накладки, не позволяющие рассмотреть детали изменившегося в ходе смены генерации экстерьера паркетника корейской марки. Частично видны лишь передние колёсные арки, боковые зеркала, а также пе﻿редние стойки.



Предполагается, что Hyundai Kona в ходе смены генерации поменяют решётку радиатора и воздухозаборник, интегрированный в передний бампер. Головная оптика, скорее всего, останется двухярусной, но изменит оформление, фары будут светодиодными. Вид кормы производитель пока держит в секрете, очевидно, там тоже ожидается немало изменений.



Интерьер будущего паркетника ещё тоже не раскрыли. Ожидается, что салон получит новые материалы для отделки, которая будет разниться в зависимости от комплектации. Вероятно, «вторую» Kona оснастят новой информационно-развлекательной системой с большим тачскрином и с функцией обновления «по воздуху».



Предполагается, что у новой Коны будут различные варианты гибридов – MHEV (в их основу лягут бензиновые моторы, работающие в тандеме с 48-вольтовыми «электродовесками»), «обычные» гибриды HEV и подзаряжаемые PHEV. Кроме того, конечно, останется полностью электрическая версия. Роль топового исполнения продолжит играть Hyundai Kona N. По предварительным данным, у базовых версий модели будет шестискоростная механическая коробка передач iMT, варианты побогаче получат восьмиступенчатый «автомат». Привод – передний или полный.



Дебют паркетника следующей генерации пройдёт во второй половине 2023 года, до европейских дилеров автомобиль доберётся в первом полугодии 2024-го. Цены новой Hyundai Kona станут известны позже. На сегодняшний день на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, кроссовер можно купить не менее чем за 20 390 евро.

